Alman dev 35 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 70 saatlik zorlu görüşmelerin ardından Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmak ve kapasite azaltmak için iş konseyi ve sendikayla anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, Volkswagen Alman fabrikalarındaki teknik üretim kapasitesi 700 binden fazla araç azaltacak. Aynı zamanda kalan çalışanlara 2030 yılına kadar iş garantisi verilecek. Ücretler konusunda ise Volkswagen çalışanları için fiili bir dondurma söz konusu olacak. Volkswagen çalışanları önümüzdeki dört yıl boyunca toplu ücret anlaşması kapsamında zam almayacak, bazı ikramiyeler ise kaldırılacak ya da azaltılacak. Bunun yanında yüzde 5'lik bir maaş artışı, çalışanların hesaplarına değil, iki aşamalı olarak bir fona aktarılacak. Fon, iş gücünün bir kısmı için esnek çalışma saatlerinin azaltılmasını finanse etmek için kullanılacak.Volkswagen, söz konusu anlaşmanın orta vadede yıllık 15 milyar euro tasarruf sağlayacağını açıkladı. Saksonya eyaletinin başkenti Dresden'de Volkswagen'in araç üretimi gelecek yılın sonuna kadar durdurulacak. Osnabrück fabrikası satılacak. Wolfsburg'daki dört montaj hattından ikisi de kapatılacak ve 2030 yılına kadar 4 bin kişi işten çıkarılacak. Volkswagen Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, "Üzerinde anlaşmaya varılan önlemler paketi ile şirket, maliyetler, kapasiteler ve tesisler açısından gelecek için belirleyici bir rota belirlemiştir. Artık kendi kaderimizi başarılı şekilde şekillendirebilecek bir konuma geri döndük" ifadelerini kullandı. Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Schaefer de alınan kararları zor bir karar olarak niteleyerek, bu kararların aynı zamanda gelecek için önemli bir rota belirlediğini ifade etti.