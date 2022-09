Almanya’nın enflasyon masalı

Almanya'da Federal İstatistik Dairesi'nin ülkedeki yıllık enflasyonu yüzde 7.9 olarak açıklaması ülkeyi ayağa kaldırdı. Enerjiden gıdaya, ulaştırmadan barınmaya her şeyin fiyatında 2 kattan fazla artış olduğunu söyleyerek tepki gösteren Almanlar, "Enflasyonu yüzde 800 hissediyoruz" isyanında bulundu.Doğal gaz fiyatının bazı bölgelerde 14 misli, elektrik fiyatının 12 misli arttığı, gıda ürünlerinin yer yer 7 misli arttığı ülkede gerçek enflasyon, halkı eziyor. Otomobil fiyatlarının bile yüzde 40 arttığı ülkede özellikle gıda ürünlerine zamlar, dar gelirli aileleri zor durumda bıraktı. Her alanda çok büyük zamların yapılmasına rağmen resmi enflasyonun sadece yüzde 8 olarak açıklanması, halkı da rahatsız ediyor. İnsanlar enerji faturalarını gazetelere gönderip gerçek hayat pahalılığını göstermeye başladı. Basında yer alan bazı elektrik faturalarının tam 15 misli arttığı dikkat çekiyor.Almanya'da yüksek enflasyondan döner de nasibini aldı. Daha önce 5 euroya satılan ekmek arası döner yüzde 50 artışla 7.5 euro oldu. Zamma direnen bazı dönerciler, "İmalatçı kilo başına 80 sent zam yaptı. Bizlerden fiyatı 6-7 euro seviyelerinde tutmamız isteniyor" dedi.Berlin merkezli 512 bin müşterisi bulunan gaz tedarikçisi GASAG, fiyatını bu yıl üçüncü kez artırdı. Ocak ayında gaz fiyatına yüzde 16.1, mayısta yüzde 26 zam yapan şirket, ekim ayından geçerli olmak üzere şimdi de yüzde 30 zam yapacağını duyurdu. Öte yandan Almanya'da yaşanan enflasyon ve yüksek enerji maliyetleri hastanelerin iflas endişesini artırdı. Alman Hastaneler Birliği, hastanelerin en az 9 milyar euro açığı olduğunu belirterek hükümetten destek istedi.Almanya'dakikonut sektörü, enerji krizi sırasında kiracılara evden çıkarmaya karşı koruma sözü verdi. Alman Konut ve Emlak Şirketleri Federal Birliği (GdW) Başkanı Axel Gedaschko, "Korona salgını sırasında olduğu gibi, sosyal odaklı konut şirketleri, elektrik faturalarının geç ödenmesi nedeniyle kira sözleşmesini sona erdirmeyecek" dedi.AVRUPA Birliği'nde, enerji krizinden en fazla etkilenen ülke olan ve resesyonun kıyısında bulunan Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi'nde de (ÜFE) artış rekoru kırıldı. Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre Almanya'da ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7.9, 2021'in ağustos ayına kıyasla da yüzde 45.8 arttı. ÜFE'de aylık bazda rekor kırılırken, yıllıkta da kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Ağustos ayında ÜFE'deki artış enerji fiyatlarından kaynaklandı.ENERJİkrizi ve savaşın etkisiyle dünya genelinde rekor kıran doğal gaz fiyatları, elektrik fiyatlarının da tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu. Fransa'da elektrik piyasa fiyatı Ağustos 2021'de megavatsaat başına aylık ortalama 77.4 euro iken, bu rakam Ağustos 2022'de yüzde 537 artarak megavatsaat başına ortalama 492.99 euroya çıktı. Almanya'da da fiyat yüzde 467 artarak 82.81 eurodan 469.3 euroya çıkarken, İtalya'da artış oranı yüzde 383 olarak gerçekleşti. Öte yandan AB ülkelerinde enerji krizi ve tahıl tedarikinde yaşanan aksamaların etkileri devam ederken ekmeğe de ortalama yüzde 18 zam geldi. AB ülkelerinde ekmek fiyatları farklı oranlarda artarken rakamlar Macaristan'da yüzde 66, Litvanya'da yüzde 33, Estonya ve Slovakya'da yüzde 32 oldu.