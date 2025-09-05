ALTAY Tankı’nın seri üretimi ilk kez görüntülendi

Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın seri üretimi, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) kurulan modern üretim üssünde başladı.

BMC, ALTAY Tankı'nın seri üretimini gerçekleştirecek BMC Savunma ve tankın yerli güç grubu BATU'nun geliştirilip üretileceği BMC Power'a ev sahipliği yapan tesisi kısa sürede inşa etti, modern üretim teknolojileriyle donattı ve devreye aldı.

Yerli olarak üretilen endüstriyel robotların kullanıldığı, yeni nesil üretim teknolojilerinden yararlanılan tesiste, gövde üretiminden son montaj hattına kadar yoğun mesai harcanıyor.

Üretim üssünde ALTAY Tankı'nın seri üretimi başladı, tesisin resmi açılışında ilk teslimat yapılacak.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, BMC Savunma ve BMC Power'ın üretim hatlarını AA ekibine gezdirerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Tosyalı, Türkiye'nin 100 yıllık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve ALTAY Tankı'nın seri üretimine başladıklarını söyledi.

RESMİ TÖREN İÇİN GERİ SAYIM

Önceki yıl BMC Power'da yerli askeri motorların üretimine başladıklarını dile getiren Tosyalı, şöyle konuştu:

"Kara ve deniz araçlarımızın ihtiyacı olan 400-1500 beygir güç üreten motorlarımızı üretmeye başlamıştık. Şimdi de geçen sene ramazan ayında temelini attığımız tank fabrikamız Allah'a çok şükür artık seri üretime başladı. Bugün de gezdik, gördük. İnşallah çok yakın bir zamanda resmi açılış töreninin ardından da kuvvetlerimizin ve dost ülkelerimizin savunma sanayisindeki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretimine devam edecek."

"TANKLARIMIZ TESTLERİ ÇOK BÜYÜK BAŞARIYLA GEÇTİ"

Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün çok büyük desteği olduğunu vurgulayan Tosyalı, şunları ifade etti:

"Neredeyse her gün çok yoğun görüşüyoruz. Çünkü dediğim gibi çok büyük bir rüya artık gerçeğe dönüştü. Sayın Cumhurbaşkanı'mız neredeyse anbean yatırımın her aşamasını takip etti ve bize çok büyük bir destek sağladı. Büyük bir tören olacak. Yüksek makamlarımızın takvimlerine göre ne zaman uygun olursa o zaman gerçekleştireceğiz. Bizim için önemli olan bu fabrikanın artık üretime başlaması. Önceki sene test için verdiğimiz tanklarımız bütün kabiliyetlerini sergiledi ve çok büyük başarıyla geçti. Fabrikamız da bitti. Fabrikamızda tanklarımızı üretip kuvvetlerimize teslim edeceğiz."

"YERLİ GÜÇ GRUBU PROGRAMA UYGUN İLERLİYOR, TANKLA TEST EDİLİYOR"

Tankta kullanılacak BATU Güç Grubu'nu da ürettiklerini anons ettiklerini dile getiren Fuat Tosyalı, bu konudaki çalışmaların geldiği aşamaya yönelik sorular üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Güç grubumuzun tanklarımızda kullanılması için belli süreçleri tamamlaması lazım. İşte yol testlerinin yapılması, 10 bin kilometre koşması lazım. Belli performanslardan geçmesi lazım. Şu ana kadar güç grubumuzun programında herhangi bir aksilik yok. Hava savunma sistemlerine kadar tüm unsurları tankla beraber test ediliyor. Zaten dünyadaki en ileri teknolojileri barındıran bir cihazdan bahsediyoruz."

"KARA SAVUNMA SANAYİSİNİN OMURGASINI TEŞKİL EDECEK"

Ankara'da hayata geçirilen üretim üssü için "Bu milli bir sorumluluk, milli bir heyecan." nitelendirmesinde bulunan Tosyalı, şunları kaydetti:

"Tank yatırımı çok uzun soluklu bir mücadele. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu işte iradesini ortaya koymasa bu eser ortaya çıkmazdı. Neticede yol boyu bu projenin daha ilk tasarıma başladığından bugüne gelene kadar birçok aksaklıkla, provokasyonlarla karşılaşıldı. Bundan yaklaşık 3 sene evvel BMC'de çoğunluk hissesini devraldıktan sonra çok ayrı bir bakış açısıyla yüklendik projeye ve artık doğru yerde, doğru şekilde üretilmesi lazım diye planlarımızı yaptık. Nitekim Ankara'da savunma ekosisteminin kalbi HAB'da arazimizi aldık. Çok hızlı şekilde dünyadaki en ileri teknolojilerin de uygulanabileceği bu tank ve yeni nesil araçlar üretim tesisimizi dizayn ettik, bitirdik. Burada bir yandan milli tankımız ALTAY'ı, bir yandan 8X8 ALTUĞ yeni nesil zırhlı muharebe aracını üreteceğiz. Elimizde siparişlerimiz de var. Bu kompleks, sosyal donatılarıyla etrafında oluşturduğumuz sanayi kümelenmesiyle artık kara savunma sanayimizin omurgasını teşkil edecek.

İlk defa kapılarımızı Anadolu Ajansına açtık. Bu heyecanımızı sizlerle paylaştık. Dışardan belki siz de bu kadarını beklemiyordunuz. Malum bu işletmeler çok ziyarete açık yerler değil. Bütün kabiliyetlerimizi de sizlere gösteremedik. Bir bölümünü gösterebiliyoruz. Aynı heyecanı paylaştığınız için teşekkür ediyorum."