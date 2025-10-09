Altın bilmecesi

Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla birlikte güvenilir liman arayışındaki yatırımcıların ilk durağı olan altında yükseliş hız kesmiyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı dün tarihte ilk kez 4 bin doları geçerek rekor kırarken, iç piyasada da altının gram fiyatı 5 bin 400 lirayı geçti. 2024'te yüzde 27 yükselen altında, bu yılki yükseliş şimdiden yüzde 55'e ulaşırken, son 3 yıldaki çıkış yüzde 150'nin üzerine çıktı. Altın bu yıl son 46 yılın en yüksek değer kazancını yakaladı.

BU YÜKSELİŞ BİR UYARI

Goldman Sachs'ın Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altının her gün yeni rekorlar kırmasının normal olmadığını ve iyiye işaret olarak da görülmediğini söyledi. Kaplan, "Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli" dedi. Kaplan'ın bu uyarısına karşın, bağımsız metal trader'ı Tai Wong, altın rallisinin henüz bitmediğini belirterek, "Bu kadar güçlü bir inanç varken piyasa 5 bin dolara odaklanacak. Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi de bu beklentiyi güçlendiriyor" açıklaması yaptı.

DOLARDAN KAÇIŞ HIZLANDI

Altın fiyatlarının yükselmesinde bir diğer etken de, başta Çin olmak üzere küresel merkez bankalarının alımları. ABD'nin ulusal borcu, borç tavanının üç ay önce yükseltilmesinden bu yana 1.7 trilyon dolar daha artarak 38 trilyon dolara yaklaştı. Yatırımcılar dolardan uzaklaşmaya devam ederken, doların küresel döviz rezervlerindeki payı, 1995'ten beri en düşük düzey olan yüzde 56.3 seviyesine kadar geriledi. Dolar 1973'ten bu yana en kötü senesine doğru ilerliyor.

HER BALON PATLAR

Saxo Capital Markets Analisti Charu Chanana, altının 4 bin doları aşmasının sadece "korku" temelli bir hareket olmadığını belirterek, "Bu yükseliş aynı zamanda yatırımcıların yeniden pozisyonlanmasıyla ilgili" değerlendirmesinde bulundu. UBS Analisti Giovanni Staunovo ise yüksek fiyatlara rağmen artan talebin, altındaki yükselişi daha da hızlandırdığını vurguladı. Altının hızlı yükselişinde Amerika'daki gelişmeler de etkili... ABD'de açıklanan zayıf istihdam verileri, Fed'in faiz indirimlerinin süreceğini gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump'un uygulamalarının yarattığı belirsizlik, talebi körüklüyor. İnveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı da 4.150-4.250 dolar direncinin aşılması durumuna balon tartışmalarının olacağını belirterek, "Dolar enflasyonundan arındırılmış reel grafiğe bakıldığında 1979 zirvesinin yüzde 16 üzerine çıktı. Yeniden 2015 düzeyine gerilemesini beklemem. Ancak 2012 zirvesine dahi geri çekilse bu altında dolar bazında yüzde 25 kayıp demektir, önümüzdeki aylarda orta-uzun vade adına bu yörüngede bir seyahatin başlaması olasılığı göz ardı edilmemeli. 4.150- 4.250 dirençlerini de aşacak olursa balon fiyat mı değil mi tartışmaları olur. Balon fiyatlı varlıklara ilişkin 2 değişmez kural vardır; ilki ne zaman sona ereceğini tahmin etmek çok zordur. İkincisi ise her balon eninde sonunda patlar" değerlendirmesinde bulundu.