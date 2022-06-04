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Haberler Ekonomi Haberleri Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? ALTIN FİYATLARI BUGÜN 4 Haziran 2022
Giriş Tarihi: 4.6.2022 07:48 Son Güncelleme: 4.6.2022 07:49

Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? ALTIN FİYATLARI BUGÜN 4 Haziran 2022

Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? ALTIN FİYATLARI BUGÜN 4 Haziran 2022

Altın fiyatları canlı takip ekranı yatırım ya da birikim yapacakların gündeminden düşmüyor. Son dönemin en yüksek seviyelerini gören altının gram fiyatı yukarı yönlü bir grafikte ilerlemeye devam ediyor. Bu noktada “bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?” soruları bugün de aram geçmişlerindeki yerini aldı. İşte Kapalıçarşı’dan verilerle 4 Haziran canlı altın fiyatları grafik…

Canlı altın fiyatları grafik bir süredir yüksek seviyelerde ilerlemeye devam ediyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen verileri anlık olarak incelemek isteyen ilgiler bu noktada sabah.com.tr'ye başvuruyor. Gündemde "bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?" soruları yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 1786 dolar seviyesinde hareket eden ons altının 1870'li seviyelere tırmanması nedeniyle altının gram fiyatı da sorgulananlar arasında. 4 Haziran altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son dakika canlı alış – satış rakamları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN I SON DAKİKA

Geçtiğimiz haftalarda düşüş yaşayan altın kendini çabuk toparladı. Yeniden yükselişe geçen altın fiyatları gram altın ve çeyrek altın özelinde oldukça sorgulanıyor. Düne göre düşüş yaşayan altının inişli çıkışlı bir grafiği var. Gram fiyatı bugün saat 07.00 itibarıyla günü 977 TL satış rakamından açıyor. İşte güncel alış satış rakamları...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.579,00

SATIŞ: 6.678,00

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TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.328,00

SATIŞ: 6.479,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.169,00

SATIŞ: 3.251,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.585,00

SATIŞ: 1.625,00

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 976,23

SATIŞ: 977,43

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.850,64

SATIŞ: 1.851,02

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.445,00

SATIŞ: 6.648,00

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

Bu açıklama faiz artırım sürecinin yaz aylarının ardından yavaşlayacağı beklentisini artırdı. Bu beklenti de piyasalardaki likiditenin bir miktar daha süreceği algısını güçlendirerek altın fiyatları için destek oldu.

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Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? ALTIN FİYATLARI BUGÜN 4 Haziran 2022
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