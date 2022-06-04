Canlı altın fiyatları grafik bir süredir yüksek seviyelerde ilerlemeye devam ediyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen verileri anlık olarak incelemek isteyen ilgiler bu noktada sabah.com.tr'ye başvuruyor. Gündemde "bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?" soruları yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 1786 dolar seviyesinde hareket eden ons altının 1870'li seviyelere tırmanması nedeniyle altının gram fiyatı da sorgulananlar arasında. 4 Haziran altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son dakika canlı alış – satış rakamları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN I SON DAKİKA

Geçtiğimiz haftalarda düşüş yaşayan altın kendini çabuk toparladı. Yeniden yükselişe geçen altın fiyatları gram altın ve çeyrek altın özelinde oldukça sorgulanıyor. Düne göre düşüş yaşayan altının inişli çıkışlı bir grafiği var. Gram fiyatı bugün saat 07.00 itibarıyla günü 977 TL satış rakamından açıyor. İşte güncel alış satış rakamları...