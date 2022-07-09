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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları canlı takip ekranı: Bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, gramı kaç TL? İşte 9 Temmuz güncel rakamlar!
Giriş Tarihi: 9.7.2022 12:16

Altın fiyatları canlı takip ekranı: Bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, gramı kaç TL? İşte 9 Temmuz güncel rakamlar!

Altın fiyatları canlı takip ekranı: Bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, gramı kaç TL? İşte 9 Temmuz güncel rakamlar!

Altın fiyatları son günlerde yaşadığı sakin seyrini bugün de koruyor. Kurban Bayramı’nın birinci gününde canlı altın fiyatları ve kuyumculardaki durum merak ediliyor. Bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, gramı kaç TL sorusuyla incelenen güncel rakamlar Sabah.com.tr Finans sayfası ile belli oldu. Peki bugün altının gram fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Temmuz altın fiyatları canlı takip ekranı ile piyasalardaki son durum!

Altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Güncel alış satış rakamları ile anlık değişimi öğrenmek isteyenler bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, 9 Temmuz altının gramı kaç TL sorularına yanıt arıyor. İşte Kurban Bayramı'nın birinci gününde altının anlık fiyatı ve güncel rakamlar…

BUGÜN CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bugün altın fiyatları ufak bir yükseliş hareketi gösterse de gram altın fiyatı 1000 TL altında seyretmeye devam ediyor. İşte güncel altın fiyatı tablosu;

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 3.165,00

Satış: 3.251,00

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.329,00

Satış: 6.478,00

TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 6.508,00

Satış: 6.607,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 967,46

Satış: 967,98

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 1.585,00

Satış: 1.622,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 6.466,00

Satış: 6.647,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 884,10

Satış: 926,97

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1.741,95

Satış: 1.742,87

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: Bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, gramı kaç TL? İşte 9 Temmuz güncel rakamlar!
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