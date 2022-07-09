Altın fiyatları canlı takip ekranı: Bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, gramı kaç TL? İşte 9 Temmuz güncel rakamlar!

Altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Güncel alış satış rakamları ile anlık değişimi öğrenmek isteyenler bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, 9 Temmuz altının gramı kaç TL sorularına yanıt arıyor. İşte Kurban Bayramı'nın birinci gününde altının anlık fiyatı ve güncel rakamlar…
Bugün altın fiyatları ufak bir yükseliş hareketi gösterse de gram altın fiyatı 1000 TL altında seyretmeye devam ediyor. İşte güncel altın fiyatı tablosu;
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 6.508,00
Satış: 6.607,00
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 967,46
Satış: 967,98
GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 1.585,00
Satış: 1.622,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 6.466,00
Satış: 6.647,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 884,10
Satış: 926,97
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 1.741,95
Satış: 1.742,87