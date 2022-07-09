Altın fiyatları canlı takip ekranı: Bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, gramı kaç TL? İşte 9 Temmuz güncel rakamlar!

Altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Güncel alış satış rakamları ile anlık değişimi öğrenmek isteyenler bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, 9 Temmuz altının gramı kaç TL sorularına yanıt arıyor. İşte Kurban Bayramı'nın birinci gününde altının anlık fiyatı ve güncel rakamlar…

BUGÜN CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bugün altın fiyatları ufak bir yükseliş hareketi gösterse de gram altın fiyatı 1000 TL altında seyretmeye devam ediyor. İşte güncel altın fiyatı tablosu;