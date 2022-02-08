Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen altın fiyatları verileri gün içerisinde gerek yatırımcıların gerekse piyasaları yakından takip eden binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. "8 Şubat 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi, yükselecek mi?" soruları bu noktada yakından takip edilirken haftanın ikinci gününe altının gram fiyatı yükselişle açılış yaptı. İşte 8 Şubat son dakika altın fiyatları gelişmeleri ile canlı ve güncel rakamlar...
8 Şubat 2022 altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün piyasaların kapanış saatinde 791 lira seviyesinde seyreden gram altın fiyatı yeni güne 796 lira seviyeden başladı. Haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar "Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtını araştııyor. İşte APARA ekranı ile canlı ve güncel rakamlar...
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ: 722,83
SATIŞ: 746,56
GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ: 797,32
SATIŞ: 797,42
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