Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen altın fiyatları verileri gün içerisinde gerek yatırımcıların gerekse piyasaları yakından takip eden binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. "8 Şubat 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi, yükselecek mi?" soruları bu noktada yakından takip edilirken haftanın ikinci gününe altının gram fiyatı yükselişle açılış yaptı. İşte 8 Şubat son dakika altın fiyatları gelişmeleri ile canlı ve güncel rakamlar...