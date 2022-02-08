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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları haftanın ikinci günüde yükselişte! 8 Şubat 2022 Kapalıçarşı tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 8.2.2022 12:40 Son Güncelleme: 8.2.2022 12:40

Altın fiyatları haftanın ikinci günüde yükselişte! 8 Şubat 2022 Kapalıçarşı tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın ikinci günüde yükselişte! 8 Şubat 2022 Kapalıçarşı tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlarıyla gündeme geliyor. Şu dakikalarda gelen verilere göre; altının gram fiyatı 797 seviyesinde seyrederken öte yandan ons fiyatı ise aynı dakikalarda 1817 dolardan işlem görüyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen rakamlar anlık olarak takip ediliyor. Öte yandan “8 Şubat 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi, yükselecek mi?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte 8 Şubat altın fiyatları gelişmeleri ve tüm detaylar...

Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen altın fiyatları verileri gün içerisinde gerek yatırımcıların gerekse piyasaları yakından takip eden binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. "8 Şubat 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi, yükselecek mi?" soruları bu noktada yakından takip edilirken haftanın ikinci gününe altının gram fiyatı yükselişle açılış yaptı. İşte 8 Şubat son dakika altın fiyatları gelişmeleri ile canlı ve güncel rakamlar...

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında kritik hareketlilik! 8 Şubat Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

8 Şubat 2022 altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün piyasaların kapanış saatinde 791 lira seviyesinde seyreden gram altın fiyatı yeni güne 796 lira seviyeden başladı. Haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar "Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtını araştııyor. İşte APARA ekranı ile canlı ve güncel rakamlar...

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 722,83

SATIŞ: 746,56

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında kritik hareketlilik! 8 Şubat Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ATA ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 5.317,00

SATIŞ: 5.383,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında kritik hareketlilik! 8 Şubat Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 5.260,00

SATIŞ: 5.340,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında kritik hareketlilik! 8 Şubat Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 5.074,34

SATIŞ: 5.175,07

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında kritik hareketlilik! 8 Şubat Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 2.597,00

SATIŞ: 2.633,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında kritik hareketlilik! 8 Şubat Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 1.294,00

SATIŞ: 1.317,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında kritik hareketlilik! 8 Şubat Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 797,32

SATIŞ: 797,42

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Altın fiyatları haftanın ikinci günüde yükselişte! 8 Şubat 2022 Kapalıçarşı tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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