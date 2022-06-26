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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları inişe geçti! Bugün 22 ayar bilezik tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 26 Haziran canlı alış satış rakamları
Giriş Tarihi: 26.6.2022 07:30 Son Güncelleme: 26.6.2022 07:32

Altın fiyatları inişe geçti! Bugün 22 ayar bilezik tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 26 Haziran canlı alış satış rakamları

Altın fiyatları inişe geçti! Bugün 22 ayar bilezik tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 26 Haziran canlı alış satış rakamları

Altın fiyatları dün akşam saatlerinde hızlı düşüşe geçti. Son zamanlarda yükseliş seyrinde ilerleyen ve bin TL bandını geçen gram altın fiyatı, dün akşam saatlerinde 968 TL seviyesine iniş yaptı. Bunun üzerine altını yatırım amaçlı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar Bugün anlık tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, altının gram fiyatı kaç TL diye araştırmaya başladı. Altın fiyatlarındaki düşüşün sebebinin yanı sıra, bu seyrin daha ne kadar süreceği de merak ediliyor. İşte 26 Haziran canlı altın alış satış rakamları…

Altın fiyatları düşüş seyrini gözlemleyen vatandaşlar; bu seyrin ne kadar süreceğini merak ederek Bugün 22 ayar bilezik tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar diye araştırıyor. Altının gram fiyatı kaç TL oldu diye merak edenlerin ilk adresi olan Sabah.com.tr Finans sayfasına göre; gram altın fiyatı bu sabah saatlerinde 992 TL bandında işlem görüyor. İşte, 26 Haziran canlı altın alış satış rakamları ile tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı hareketliliği…

CANLI ALTIN FİYATLARI - 26 HAZİRAN 2022

İşte güncel altın fiyatları ve canlı alış satış rakamları takip ekranı;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 905,44

SATIŞ: 937,97

Canlı Rakamlar ➥ 22 Ayar Bilezik Fiyatı İçin Tıklayınız!

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.601,00

SATIŞ: 6.724,00

Canlı Rakamlar ➥ Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.624,00

SATIŞ: 6.724,00

Canlı Rakamlar ➥ Cumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.482,00

SATIŞ: 6.554,00

Canlı Rakamlar ➥ Tam Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.241,00

SATIŞ: 3.289,00

Canlı Rakamlar ➥ Yarım Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.623,00

SATIŞ: 1.644,00

Canlı Rakamlar ➥ Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GRAM ALTIN

ALIŞ: 991,36

SATIŞ: 992,10

Canlı Rakamlar ➥ Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

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Altın fiyatları inişe geçti! Bugün 22 ayar bilezik tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 26 Haziran canlı alış satış rakamları
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