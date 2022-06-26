Altın fiyatları inişe geçti! Bugün 22 ayar bilezik tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 26 Haziran canlı alış satış rakamları

Altın fiyatları düşüş seyrini gözlemleyen vatandaşlar; bu seyrin ne kadar süreceğini merak ederek Bugün 22 ayar bilezik tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar diye araştırıyor. Altının gram fiyatı kaç TL oldu diye merak edenlerin ilk adresi olan Sabah.com.tr Finans sayfasına göre; gram altın fiyatı bu sabah saatlerinde 992 TL bandında işlem görüyor. İşte, 26 Haziran canlı altın alış satış rakamları ile tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı hareketliliği…
CANLI ALTIN FİYATLARI - 26 HAZİRAN 2022
İşte güncel altın fiyatları ve canlı alış satış rakamları takip ekranı;
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.624,00
SATIŞ: 6.724,00
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TAM ALTIN
ALIŞ: 6.482,00
SATIŞ: 6.554,00
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YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.241,00
SATIŞ: 3.289,00
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.623,00
SATIŞ: 1.644,00
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GRAM ALTIN
ALIŞ: 991,36
SATIŞ: 992,10
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