ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İki banka hem tarih hem rakam verdi: Gram altın kaç TL? İşte tüm detaylar...

Altın fiyatları, ABD enflasyon verisi öncesinde yönünü yukarı çevirdi. Gram altın, Kapalı Çarşı piyasalarında yükselişe geçti. Ons altın fiyatları ise durgun ve dar aralıktaki hareketlerin ardından yönünü yukarı çevirdi. Dünyaca ünlü banka ise altın için rekor tahmini açıkladı. İşte piyasalardaki son durum…
ABD ENFLASYONU BEKLENİYOR
Tüm piyasaların gözleri ABD enflasyon verisine çevrildi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell verdiği mesajlarda enflasyon konusundan ilerleme kaydedilmesine rağmen istenilen seviyede olmadığını ifade ederek "Ekonomi, faiz indirimine acele etmemiz gerektiğine dair hiçbir sinyal göndermiyor" dedi. Bugün açıklanması beklenen ABD enflasyon verisi FED faiz kararlarının da yönünü belirlemede etkili olacak.
Ekim ayında ülkede enflasyon yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşirken bu ay için piyasaların beklentisi yüzde 2,7 olarak açıklandı. Piyasa beklentilerinin gerçekleşmesi halinde faiz indirimleri yeni yıla kalabilir. 17-18 Aralık'ta yapılacak FED toplantısında alınacak karar analistler ve piyasalar tarafından takip edilecek.
ONS ALTIN ROTAYI YUKARI ÇEVİRDİ
Ons altın, çarşamba günü 2 bin 690 dolar civarındaki seyrinde yönünü yukarı çevirirken enflasyon verisi öncesi grafik sakinleşti. Diğer büyük merkez bankalarından gelen gevşek para politikaları beklentileri ve güvenli liman varlıklarına olan talebin artmasıyla altın fiyatları zirve seviyelere yakın seyrediyor.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Suudi Arabistan Bankası (SNB) ve Çin Merkez Bankası'nın (BoC) bu hafta faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. Çin kısa süre önce gelecek yıl para politikasında gevşeme planlarını duyurdu. Bununla beraber PBoC altı aylık bir aradan sonra altın alımlarına devam etti. Tüm bunlara ek olarak Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi Orta Doğu'da artan gerginlikler altını desteklemeyi sürdürdü.
GRAM ALTIN KAÇ TL OLDU?
Gram altın son günlerdeki sakin seyrine Suriye'de yaşanan olaylar sonrası ara verdi. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle beraber Kapalı Çarşı piyasalarında 3 bin lira üzerindeki seyrini hızlandırdı. Altının gram fiyatı 3 bin 18 liradan satılıyor. Çeyrek altın 4 bin 990 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 890 liradan işlem görüyor.
Öte yandan Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan günlük gram altın bülteninde şu ifadelere yer verildi:
Gram altın tarafında kurdaki sınırlı yükseliş ile beraber yükselen trendin üst bandına geldiğini görmekteyiz. Trend direncinde kısa vadeli satışlarla karşılaşabilme ihtimali nedeniyle biraz daha temkinli olmakta fayda var. Ayrıca, fiyat hareketli ortalamalardan uzaklaşmış durumdayken indikatörlerin de yukarıda olduğunu görmekteyiz. Bugün yurt içinde ekim ayı perakende satışlar verisi açıklanacak.
ABD enflasyonu fiyatlar üzerinde etkili olacaktır. Teknik olarak geri çekilmelerde 3000 TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 2990TL ve 2975TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 3020TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 3050TL ve 3080TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
BANK OF AMERİCA'DAN ALTIN İÇİN 2025 TAHMİNİ
Amerika'nın en büyük ikinci bankası olan Bank Of America altının gelecek yılda gelebileceği seviyeler üzerine görüş bildirdi. Bankanın tahminlerine göre, ons gelecek yıl 3 bin dolar seviyelerine kadar yükselecek. Banka analistleri Çin talebinin düşük seyretmesi ve Batılı yatırımcıların yüksek tahvil getirileri ile güçlü ABD doları nedeniyle yeni yılda altın piyasasının zorluklarla karşılaşabileceğini ifade ediyor.
Banka, FED'in 2025 yılında mart ve haziran aylarında iki faiz indirimi yapmasını bekliyor.
GOLDMAN SACHS BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRMEDİ
ABD'li yatırım bankası Goldman Sach altının rekor seviyelere yükselebileceği konusundaki görüşünü yeniledi. Bankaya göre altın gelecek yıl 3 bin dolar seviyesine kadar yükselecek. Banka yaptığı açıklamada "Daha az Fed faiz indirimi, 2025 sonu için 3.000 dolarlık altın fiyatı tahminimizdeki temel aşağı yönlü risktir, daha güçlü bir dolar temel risk faktörü değil" dedi.
YÜZDE 7'LİK ARTIŞ YAŞANABİLİR
Goldman, 125 baz puanlık ek Fed kesintisinin altın fiyatlarında %7'lik bir artışa yol açabileceğini ifade etti. Ancak FED'in 25 baz puan daha faiz indirimine gitmesi halinde altın fiyatının 2025 yılı sonunda ons başına yalnızca 2.890 dolara yükseleceğini tahmin ettiğini anlattı. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Doların güçlenmesinin merkez bankalarının altın alımlarını durduracağı görüşüne katılmıyoruz, bu da bizim baz senaryomuzda 2025 sonuna kadar altın fiyatlarındaki artışın %9'unu oluşturuyor, çünkü merkez bankaları dolar rezervlerinden uluslararası altın satın alıyor. Ekonomistlerimizin beklediği (Çin yuanının) değer kaybı ve daha geniş politika gevşemesinin Çin'in perakende altın talebi üzerinde kabaca nötr bir net etkiye sahip olduğunu görüyoruz" dedi.