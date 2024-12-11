ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İki banka hem tarih hem rakam verdi: Gram altın kaç TL? İşte tüm detaylar...

Öte yandan Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan günlük gram altın bülteninde şu ifadelere yer verildi:

Gram altın tarafında kurdaki sınırlı yükseliş ile beraber yükselen trendin üst bandına geldiğini görmekteyiz. Trend direncinde kısa vadeli satışlarla karşılaşabilme ihtimali nedeniyle biraz daha temkinli olmakta fayda var. Ayrıca, fiyat hareketli ortalamalardan uzaklaşmış durumdayken indikatörlerin de yukarıda olduğunu görmekteyiz. Bugün yurt içinde ekim ayı perakende satışlar verisi açıklanacak.

ABD enflasyonu fiyatlar üzerinde etkili olacaktır. Teknik olarak geri çekilmelerde 3000 TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 2990TL ve 2975TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 3020TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 3050TL ve 3080TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.