Altın fiyatları için yön aşağı döndü!

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesinde seyretmesi ve Orta Doğu'daki çatışmaların küresel çapta yayılacağına dair somut bir işaret olmaması altın fiyatları tarafında gerilemeye neden oldu.

Altın fiyatları yatırımcısına fırsat verdi. Ons altın Cuma gününe göre yüzde 0,3 düşüşle 1975,61 dolar seviyesine geriledi.

İsrail-Hamas savaşının daha geniş bir Orta Doğu çatışmasına dönüşebileceği korkusuyla yatırımcıların güvenli liman olarak külçe altını tercih etmesiyle ons altın fiyatı son iki haftada yaklaşık %9 yükseldi.

Gram altın fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.785 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.028 lira, Cumhuriyet altını da 12.421 liradan satılıyor.

Analistler, teknik açıdan ons altın fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI



ALIŞ(TL) 1.784,17

SATIŞ(TL) 1.784,41

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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?



ALIŞ (TL) 2.994,00

SATIŞ (TL) 3.028,00

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CUMHURİYET ALTINI FİYATI



ALIŞ (TL) 12.236,00

SATIŞ (TL) 12.421,00

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ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?



ALIŞ (USD) 1.978,43

SATIŞ (USD) 1.978,71

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22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR



ALIŞ (TL) 1.674,44

SATIŞ (TL) 1.771,49