Altyapıya dijital dönüşüm yatırımı

Telekomünikasyon operatörleri 5G ihalesinin ardından geçiş hazırlıklarına hız verdi. Nisan 2026 geçilecek olan 5G teknolojisi sadece yeni bir iletişim teknolojisinin başlangıcı değil, aynı zamanda Türkiye'nin dijital geleceğinde bir dönüm noktası olacak. Mobil operatörler altyapı yatırımlarını hızlandırdı. 4.5G'de 30-40 milisaniye olan gecikme süreleri, 5G'de 1-5 milisaniyelere düşecek. Bu fark uzaktan cerrahi, otonom araçlar gibi kritik uygulamaları mümkün kılacak. 4.5G bir kilometrekarede binlerce cihazı desteklerken, 5G'de 1 milyona kadar cihaz aynı anda bağlanabilecek. Bu da nesnelerin interneti çağının altyapısının kurulmasını sağlayacak.Türk Telekom, fiber ağ uzunluğunu 514 bin kilometreye ulaştırdı. 1 Nisan'da başlayacak 5G dönemi öncesinde, şirketin baz istasyonlarındaki fiberleşme oranı yüzde 56 oldu. Bu oranın dünya genelinde 2030 yılı için hedeflenen standartların üzerine çıktığına dikkat çekiliyor. Türk Telekom'un fiber altyapısı şu an 33.9 milyon haneyi kapsıyor. Toplam fiber abone sayısı ise 14.2 milyona ulaşmış durumda. Şirket, güçlü altyapı yatırımlarının yanı sıra sağlık, tarım, ulaşım ve spor gibi dikey sektörlerde geliştirdiği uygulamalarla 5G ekosistemini yaygınlaştırmayı planlıyor.Turkcell de 5G yolculuğunda startı 2016'da Dünya GSM Birliği'nde verdi. 5G standartlarının belirlenme süreçlerinde görev alan şirket, 4.5G altyapısının büyük bölümünü, 5G'ye geçiş için modernize etti. Baz istasyonlarının fiberleşme oranını artırdı. 5G teknolojisine erişimi kolaylaştırmak için üretici markalarla 5G destekli yerli akıllı cihaz üretimi konusunda güç birliği yaptı. ULAK ile yerli ve milli 5G iletişim altyapısı için ortak çalışmalar yürüten şirket, 2020'den bu yana şebekesini modernize ediyor, yazılım tabanlı altyapıya geçişi hızlandırıyor.Kasım 2016'da Samsung ve Çin Mobil Araştırma Enstitüsü (CMRI) tarafından yapılan testlerle 5G prototip denemesi başarıyla tamamlandı. Ardından birçok ülke, 5G ağlarını test etmeye başladı. Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ilk 5G testleri 2019 yılında gerçekleştirildi. 2020'li yılların başında ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sınırlı kapsamda 5G deneyimi sunuldu.Yüksek Hız: 1 ila 10 Gbps arasında veri transferi.Düşük Gecikme Süresi: Yaklaşık 1 milisaniye (ms).Yüksek Kapasite: Aynı anda çok daha fazla cihazın bağlantısı.Daha Geniş Frekans Aralığı: 700 MHz, 3.5 GHz gibi bantlarda yüksek veri taşıma kapasitesi.Düşük Enerji Tüketimi: Daha verimli bağlantı ve akıllı cihaz uyumu.