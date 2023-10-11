Amasya, HES’ten aylık 6 milyon TL gelir elde ediyor

Amasya Belediyesi tarafından kurulan ve Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik'in projeye ilave ettiği Güneş Enerji Santrali (GES) ile birlikte bu rakamın daha yukarılara çıkarılması hedefleniyor.

Önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın girişimleri ile Akdağ'ın eteklerine kurulan Hidroelektrik Santrali (HES)'e, Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik'in ilave ettiği Güneş Enerji Santrali faaliyete geçmek için gün sayıyor. HES'ten aylık 6 milyon lira gelir elde eden belediye, GES ile birlikte bu rakamı daha da yükseltecek.

'HES İLE BELEDİYENİN GELİRİNİ ARTIRDIK'

Akdağ'a kurdukları HES'ten kazandıkları para ile belediyeye ek kaynak sağladıklarını belirten Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, "Bu suyun bize eskiden maliyeti vardı, elektrik ücreti vardı. Sadece kuyulardan aylık 2,5 milyon lira elektrik ücreti ödüyorduk. Şimdi ödemiyoruz. Suyumuz kaynağından geliyor. Ayrıca hidroelektrik santralimizden aylık 6 milyonun üzerinde para kazınıyoruz. Oradan kazandığımız parayla Amasyalılara hizmetin en iyisini vermek için mücadele ediyoruz" dedi.

'GES İLE GELİRİMİZİ İKİYE KATLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Türkiye'de belediye tarafından ilk kurulan doğa dostu HES'ten sonra GES ile de gelir elde etmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Çelik, "Kurduğumuz tesis ile Amasya'mızdaki hanelerin üçte birinden fazlasının elektriğini karşılayabiliyoruz. Akdağ'ın yenilenebilir enerji üssüne dönüşmesi için aynı alana güneş enerji santrali oluşturduk. Bu projemizi de yakın zamanda hizmete sokacağız. Burada hem üretimi yükselteceğiz, hem de Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden, güneşinden faydalanacağız" diye konuştu.