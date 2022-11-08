AnadoluJet bağımsız şirkete dönüşecek

TürkHava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, AnadoluJet markasını bağımsız bir şirkete dönüştürmeyi planladıklarını söyledi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) İstanbul'da düzenlediği IATA Wings of Change Europe'ta (WoCE) gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bolat, "Mevcut pazar-talep dinamikleri altında, büyümesini artırmak için AnadoluJet'i ayrı bir birim olarak ayırmak çok daha kolay" dedi.Bolat, Asya pazarında özellikle Çin ve Japonya'da toparlanma belirtileri olduğunu, ABD pazarına ağırlık vermeye devam edeceklerini de söyledi. Etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan "Türkiye havacılıkta dünya lideri olma yolunda öncelikli bir konumdadır" dedi. IATA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki iki pistin birden 2024'te faal olacağı bilgisini verdi.