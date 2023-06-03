Anadolujet, Bişkek’i uçuş ağına ekledi

2 Haziran 2023 itibarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı ve Manas Uluslararası Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar haftanın 4 günü icra edilecek. Bu yeni hatla birlikte Anadolujet, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına uçtuğu nokta sayısını 25'e yükseltmiş oldu. Ayrıca 1 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında ise mevcut frekans sayısını 4'ten 7'ye çıkaracak.

TÜRKİYE İLE KIRGIZİSTAN ARASINDA GELİŞEN TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Hat açılışına ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) Kerem Sarp "Tüm misafirlerine güvenli seyahati uygun fiyatla sunmak üzere hayata geçen AnadoluJet markamız bu yolda 15 yılı geride bıraktı. Türk Hava Yolları'nın kanatları altında başlayan bu yolculuğu, şu anda İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Antalya Havalimanı merkezli uçuşlarımızla yurt içi ve yurt dışında toplam 31 ülke, 92 havalimanı ile 170 hatta uçuşlarını icra etmekte. Bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdiğimiz Ankara-Bişkek seferleriyle Türkiye ile Kırgızistan arasında gelişen turizme AnadoluJet markamızla da katkı sağlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz'' dedi.

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Bişkek, sahip olduğu mimari yapıları ve mozaik kültürüyle gezginlerin buluşma noktası olarak ön plana çıkıyor. Kentin merkezinde yapılan festivaller ve sokak şenlikleri, şehri adeta uyumayan bir şehre dönüştürüyor. At sütü tedavi merkezleriyle bilinen Çunkurçak Vadisi ise, yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor.

AnadoluJet'in Ankara Esenboğa-Bişkek uçuşlarına dair ayrıntılı bilgiye anadolujet.com adresinden ve 0 850 333 2 538 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz.