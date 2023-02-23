Anadolujet’in yeni uçağı 8 tonluk yardım malzemesi ile geldi

Yeni nesil uçaklarla filosuna güçlendirmeyi devam eden Anadolujet, TC-LTS kuyruk tescilli Airbus A321neo tipi uçağını filosuna kattı. Airbus'un Almanya'nın Hamburg'daki tesislerinden teslim alınan uçak ile birlikte depremzedeler için bebek bezi, uyku tulumu ve çadırdan oluşan yaklaşık 8 tonluk yardım malzemesi de İstanbul'a getirildi.

Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, yaptığı açıklamada Türkiye'deki depremzedelere destek olmaya devam ettiklerini belirterek "Airbus Foundation işbirliği ile yardım kuruluşu Humedica'nın bebek bezi, uyku tulumu ve çadır taşıyan uçak 8 tonluk yardım malzemesi afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması çalışmalarımızın yeni bir adımı oldu. Önümüzdeki günlerde de benzer yardım projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz "dedi.