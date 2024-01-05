Ankara-İzmir arası 14 saatten 3.5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden 54.4 kilometre uzunluğundaki Akhisar-Gördes yolunun proje bedelinin 815 milyon lira olduğunu söyledi. Uraloğlu, "2002 yılından bu yana Manisa'nın ulaşım ve iletişim altyapısının gelişimi için yaklaşık 92 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 82 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 625 kilometreye, 72 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 574 kilometreye çıkardık" dedi. Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Demir Yolu Projesi kapsamında Manisa'yı da hızlı trenle tanıştıracaklarını ifade etti. Altyapı çalışmalarında yüzde 62.9 fiziksel ilerleme sağladıklarını ifade eden Uraloğlu, "2026 sonunda projemizi tamamlayacağız. Ankaraİzmir mevcut demir yolu 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3,5 saate düşecek. Ankara ile Manisa arası seyahat süresi 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya inecek" dedi.