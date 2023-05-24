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Giriş Tarihi: 24.5.2023 18:28

Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 2 katına çıkarılıyor

Yerli ve yabancı milyonlarca insana hizmet veren Antalya Havalimanı'nda yeni yatırımlarla yolcu kapasitesi 2 katına çıkarılacak.

AA
Antalya Havalimanı’nda yolcu kapasitesi 2 katına çıkarılıyor

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ersin Yazıcı, havalimanında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından gerçekleştirilen genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

DHMİ Antalya Havalimanı Baş Müdürü Durdali Şavkar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Yazıcı, havalimanında iç ve dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, Devlet Konukevi yapımı, apron kapasitesinin artırılması, yeni taksi yolları, yeni teknik blok, kule ve verici istasyonu, akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi yapımı yatırımlarının devam ettiğini belirtti.

Çalışmaların hızlı yürütüldüğünü aktaran Yazıcı, havalimanının en kısa sürede yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Havalimanındaki yatırımların turizme de artı değer katacağını ifade eden Yazıcı, "Havalimanının kapasitesi, yapılacak yatırımlarla 2 katına çıkarılacak. Önümüzde yoğun bir sezon bizi bekliyor. Yatırım programlarını ve önlemlerimizi bu doğrultuda alıyoruz. Havalimanı, genişleyen kapasitesi ile daha fazla yolcuya hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Yazıcı, DHMİ'nin 90'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla da Şavkar'ı kutladı.

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Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 2 katına çıkarılıyor
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