Antalya ile Muğla’yı birleştirecek Patara Köprüsü inşa ediliyor

İhalesi ağustosta yapılan projenin inşasına başladığını belirten Ulutaş, "Bu köprü bizim için çok kıymetli. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın bize güçlü destek vermesi ve bu projenin hayata geçirilmesi bölgemiz için çok önemli." dedi.

Ulutaş, köprünün Kaş ve Seydikemer ilçelerinin yanı sıra Karadere, Kumluova, Karaköy, Kınık, Ova, Yeşilköy ve Kalkan'ı da birleştireceğine dikkati çekti.