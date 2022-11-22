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Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:12

Antalya ile Muğla'yı birleştirecek Patara Köprüsü inşa ediliyor

Antalya'nın Kaş ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerini turizm, tarım ve tarih alanında birleştirecek Patara Köprüsü'nün yapımına başlandı.

AA
Antalya ile Muğla’yı birleştirecek Patara Köprüsü inşa ediliyor

Karayolları Genel Müdürlüğünce yaptırılan köprü çalışmalarını inceleyen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, görevlilerden bilgi aldı.

Başkan Ulutaş, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi turizm teması olarak "Patara Yılı" ilan etmesi dolayısıyla planlanan köprü projesinin bölge halkını heyecanlandırdığını söyledi.

İhalesi ağustosta yapılan projenin inşasına başladığını belirten Ulutaş, "Bu köprü bizim için çok kıymetli. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın bize güçlü destek vermesi ve bu projenin hayata geçirilmesi bölgemiz için çok önemli." dedi.

Ulutaş, köprünün Kaş ve Seydikemer ilçelerinin yanı sıra Karadere, Kumluova, Karaköy, Kınık, Ova, Yeşilköy ve Kalkan'ı da birleştireceğine dikkati çekti.

Köprünün yerleşim yerlerini kaynaştıracağını, turizm, ticaret ve sosyal ilişkileri güçlendireceğini vurgulayan Ulutaş, "Bunun yanında burada Likya döneminin önemli antik şehirleri Patara, Xanthos, Leton var. Köprü, bu antik kentleri de birbirine bağlamış olacak. Burada bisiklet ve yürüyüş yolları yapılacak. Bu yollar iş birliğini, gidiş gelişi kolaylaştırmış olacak. Hem sosyal hem ticari hem de ekonomik anlamda bölgemize olumlu katkılar yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 110 metre uzunluğunda ve 17,5 metre genişliğindeki Patara Köprüsü'nün ihale tarihinden 300 gün sonra tamamlanması bekleniyor.

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Antalya ile Muğla'yı birleştirecek Patara Köprüsü inşa ediliyor
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