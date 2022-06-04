AR-GE firmaları Teknopark İstanbul ile girişimcilik ekosisteminin merkezinde yerini alıyor

AKILLI BİNALARDA ÇOK AMAÇLI VE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR KULLANIM

65 bin m2 alan üzerine kurulu Teknopark İstanbul'un 3. Etap binalarında 50 m2'den 3200 m2'ye kadar farklı büyüklükte ofis bulunuyor. Bu ofislerde proje geliştiren girişimciler ve Ar-Ge personelleri; aynı zamanda paylaşımlı ofis alanları (co-working) sayesinde, etkileşimli bir çalışma yapma olacağına sahip olacaklar. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ilkeleriyle inşa edilen esnek tasarımlı akıllı binalarda çok amaçlı ve dönüştürülebilir kullanıma özen gösterildi.

Teknopark İstanbul'da başta savunma sanayi olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji geliştirmeleri için Ar-Ge çalışmaları yapan STM, Aselsan, TAI ve TEI'nin de aralarında bulunduğu 300'ü aşkın yerli ve yabancı şirket yer alıyor. Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'da da 150'yi aşkın girişimci ve girişim grubu, inovatif ve derin teknoloji tabanlı iş fikirleri üzerinde çalışıyor.

