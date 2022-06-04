AR-GE firmaları Teknopark İstanbul ile girişimcilik ekosisteminin merkezinde yerini alıyor

Teknopark İstanbul, Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme merkezi olarak Ar-Ge firmalarına, uluslararası bağlantılar ve güçlü bir girişimcilik ekosistemine giriş imkânı sağlıyor. Teknopark İstanbul kampüsünde inşaatı tamamlanan 3. Etap binalarında yer alan yeni ofisler, AR-GE firmalarının farklı mekânsal ihtiyaçlarını karşılarken, girişimlere sosyal imkanlarıyla etkileşimi yüksek ve akademik fırsatları barındıran güçlü fırsatlar sunuyor. Teknopark İstanbul, satış ve kiralaması başlayan yeni ofislerinde #yerinizialın çağrısında bulunuyor.
Türkiye'nin ileri teknoloji merkezi Teknopark İstanbul'un, Sabiha Gökçen Havalimanı'na komşu kampüsünde inşaatı devam eden çok amaçlı ve dönüştürülebilir modüler yapıya sahip ofisleri çok yakında açılıyor. Teknopark İstanbul'un 3. Etap binalarındaki yeni ofislerde yer alan Ar-Ge firmalarına uluslararası bağlantı kurma avantajı sağlarken, güçlü bir ekosisteme giriş imkânı veriliyor.
Start up projesi olan girişimcileri, girişimcilik ekosisteminin merkezinde yer almaya davet eden Teknopark İstanbul, Ar-Ge firmalarının mekânsal ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sektörel ve akademik iş birliği fırsatları da sunuyor. Teknopark İstanbul bünyesinde Ar-Ge çalışmalarını yürüten firmalar, güçlü uluslararası bağlantılara kavuşurken, yeni ortaklar edinerek etkileşimi yüksek bir girişimcilik ekosistemin içinde çalışma fırsatı yakalıyor.
GÜÇLÜ AR-GE ALTYAPISI VE SOSYAL İMKANLAR
Teknopark İstanbul'un "Yeni ofislerimizde siz de #yerinizialın" diye yaptığı davete katılan firmalar yerleşkenin sosyal imkanlarından da yararlanabiliyor. Teknopark İstanbul yerleşkesinde açık ve kapalı otoparklar, konferans ve toplantı salonları, yeme içme alanları, kapalı yüzme havuzu, tenis kortları, market, kırtasiye kuru temizleme ve fitness gibi imkânlar standart olarak sağlanırken; Ar-Ge altyapısı özelliği firmaların ilgisini çekiyor. Teknopark İstanbul'un Ar-Ge altyapısında karanlık oda, montaj ve elektronik atölye, bağımsız Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve kümelenmeler yer alıyor.
AKILLI BİNALARDA ÇOK AMAÇLI VE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR KULLANIM
65 bin m2 alan üzerine kurulu Teknopark İstanbul'un 3. Etap binalarında 50 m2'den 3200 m2'ye kadar farklı büyüklükte ofis bulunuyor. Bu ofislerde proje geliştiren girişimciler ve Ar-Ge personelleri; aynı zamanda paylaşımlı ofis alanları (co-working) sayesinde, etkileşimli bir çalışma yapma olacağına sahip olacaklar. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ilkeleriyle inşa edilen esnek tasarımlı akıllı binalarda çok amaçlı ve dönüştürülebilir kullanıma özen gösterildi.
Teknopark İstanbul'da başta savunma sanayi olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji geliştirmeleri için Ar-Ge çalışmaları yapan STM, Aselsan, TAI ve TEI'nin de aralarında bulunduğu 300'ü aşkın yerli ve yabancı şirket yer alıyor. Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'da da 150'yi aşkın girişimci ve girişim grubu, inovatif ve derin teknoloji tabanlı iş fikirleri üzerinde çalışıyor.