Arabuluculuk 1 Eylül’de başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşmasının önemini vurguladı ve fahiş kira artışı ile ilgili son noktayı koydu. 1 Eylül'de kira davalarında zorunlu arabuluculuk döneminin başlayacağını belirten Tunç, "Konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek" dedi. Kira artış oranının yüzde 25 olarak sınırlandırıldığını aktaran Tunç, "Geçen yıl Borçlar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışı azami yüzde 25 olarak sınırlandırılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen yasal düzenlemeyle bu süre 1 Temmuz'dan itibaren 1 yıl daha uzatıldı. Bu tarihe kadar artışlar sınırlandırılmış oldu" değerlendirmesinde bulundu.1 Eylül'de kira davalarında zorunlu arabuluculuk döneminin başlayacağını belirten Tunç, şunları söyledi: "Kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu olacak. İş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanan zorunlu arabuluculuk kapsamına 1 Eylül itibarıyla kira davalarının yanı sıra kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesi ne ilişkin davalar da alınıyor. Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak, mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak."