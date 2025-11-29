Araç muayene ücretleri 2026! Motosiklet, otomobil, ticari, kamyon sahipleri ne kadar ödeyecek?

OTOMOBİL, MOTOSİKLET, TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ NE KADAR ÖDEYECEK?

Zam ile otomobil, motosiklet, otobüs ve kamyon sahiplerinin ödeyeceği muayene ücreti de belli olu. 2025 yılında 2.620,80 TL olan otomobil, minibüs ve kamyonet gibi binek/hafif ticari araçların muayene ücreti yeni yılda 3.288,84 TL'ye çıkacak.

Motosiklet, traktör ve motorlu bisiklet gibi hafif araç grubunda ise muayene ücretleri 1.335 TL'den 1.674,53 TL'ye yükselecek.

Ağır vasıta, otobüs, kamyon, çekici ve tanker gibi araçlar sahipleri 3.543,60 TL yerine 4.445,60 TL muayene ücreti verecek.

Araç / Taşıt Tipi 2026 Muayene Ücreti (TL) Motosiklet, motorlu bisiklet, traktör (römorklu/römorksuz) 1.674,53 TL Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt, römork / yarı-römork 3.288,84 TL Otobüs, kamyon, çekici, tanker gibi ağır vasıta araçlar 4.445,60 TL

MUAYENEYİ GECİKTİRMENİN CEZASI VAR

Araç muayenesini zamanında yaptırmayanlar için belli oranda ceza da uygulanıyor.

2025 yılında trafikte muayenesi yapılmamış bir araç için 2.167 TL ceza kesiliyordu. 2026 için ise bu oran 2.717 TL'ye çıkacak.

Trafikte yakalanmasanız dahi, araç muayenesi sırasında geçmiş aylar için muayene ücretinin yüzde 5 oranında ceza uygulanıyor. Ceza aylık olarak da katlanıyor.

2026 yılında otomobil, minibüs ve kamyonet gibi binek/hafif ticari araçlar için gecikme zammı aylık olarak 164,44 TL olacak. Ceza aylık olarak ana ücrete uygulandığı için 6 ay sonunda oran yüzde 30'a kadar çıkacak. Böylelikle muayenesini geciktiren sürücüler, ortalama 1.000 TL daha fazla ödeyecek.