Araç sürücüleri dikkat! Engelliye % 20 indirim

Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan ve Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası için tarife uygulama esaslarını yeniden düzenleyen yönetmelik yeni yıl itibarıyla yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici araç gruplarında trafik sigortası prim ücretlerine yüzde 10, diğer araç gruplarına yüzde 5 zam geldi. Engelli poliçelerine ise şirketler yüzde 20'ye kadar indirim yapabilecek. İşte detaylar….'Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklikle trafik sigortası primlerinde taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici araç gruplarında 2024 Aralık ayı azami primlerine yüzde 10, diğer araç gruplarında ise yüzde 5 artış yapılacak. Yeni tarife 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. Bu düzenlemeler, sigorta sektöründeki mali dengeyi sağlamayı ve hasar maliyetlerini karşılayabilmeyi hedefliyor.Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı kişiler için düzenlenecek trafik sigortası sözleşmelerinde uygulanacak indirimin usul ve esaslarını belirlemek üzere kuruma yetki verildi. Sistemie kayıtlı olan bireyler için düzenlenecek sigorta poliçelerinde yüzde 20'ye kadar indirim yapılabilecek.Poliçelerin iptali durumunda sigorta şirketine tahakkuk edecek prim miktarlarında da düzenlemeye gidildi. Buna göre, primler, poliçenin sonlandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin yüzde 2'sinden az olmayacak. Poliçenin sonlandırılması durumunda, sigorta şirketi, poliçenin iptal edildiği tarihte geçerli olan asgari ücretin yüzde 2'si kadar gelir elde edecek. Bu tutarın yüzde 80'i ise sigorta acentesine komisyon olarak tahsis edilecek. Prim hesaplamalarında küsuratlı tutarlar üst tam sayıya yuvarlanacak. Bu düzenleme, poliçelerin iptali sonrası yaşanabilecek gelir kayıplarını önlemeyi hedefliyor.Riskli sigortalılar havuzunun kapsamı ve dağıtım esasları da değiştirildi. Yapılan değişiklikle kamyon ve çekici araç grupları kapsam dışına çıkarılarak havuz daraltılmış oldu. Ayrıca havuz sonuçlarının şirketlere dağıtım yönteminde artık sadece üretim payı faktörü kullanılacak. Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin primler ve ödenen hasarlar sigorta şirketleri arasında, trafik sigortası primlerinden ilgili ayda aldıkları paya göre her ay dağıtılacak. Bu pay her ayın sonunda hesaplanıp ilgili ayın pay dağıtımında kullanılacak. 12/4/2017- 31/12/2024 (dâhil) tarihleri arasında düzenlenmiş olan havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin primler ve ödenen hasarların sigorta şirketleri arasında paylaşımı iki aşamalı olarak hesaplanacak. Primler ve ödenen hasarların yüzde 50'si sigorta şirketleri arasında eşit olarak paylaştırılacak. Kalanı sigorta şirketlerinin trafik sigortası primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları paya göre hesaplanacak. Bu pay her yılın başında hesaplanıp yıl boyunca sabit kalacak.Araç sahiplerinin maddi ve sağlık giderleri kapsamı genişletildi. Yeni düzenlemelerle sigorta teminat limitleri maddi giderlerde araç başına 200 bin TL'den 300 bin liraya, kaza başına 400 bin TL'den 600 bin liraya yükseltildi. Sağlık giderleri kişi başına, 1.8 milyon TL'den 2.7 milyon liraya, kaza başına 9 milyon TL'den 13.5 milyon liraya, sakatlanma ve ölüm teminatları ise kişi başına 1.8 milyon TL'den 2.7 milyon liraya, kaza başına sakatlanma ve ölüm teminatları da 9 milyon TL'den 13.5 milyon liraya çıkarıldı.Trafik sigortası, trafiğe çıkan her motorlu araç için zorunlu. Sigorta olmadan trafiğe çıkan araca cezai yaptırım uygulanıyor. Her yıl poliçe süresi sona ermeden önce sigortanın yenilenmesi gerek. Sigortanızı poliçe yenileme tarihinden 1 gün sonra yenilerseniz yüzde 5 gecikme zammı var. Gecikme zammı, her ay yüzde 5 artıyor. Örneğin, trafik sigortanızı 1 ay geciktirirseniz ödenecek prim tutarına yüzde 5 zam uygulanıyor. 2 ay gecikmede gecikme zammı yüzde 10'a, 3 ay gecikmede ise yüzde 15'e yükseliyor.