Aralıkta faiz indirimi ihtimali masada

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, pazartesi açıklanacak ekim ayı enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde gelebileceğini belirtirken, Merkez Bankası'nın faiz indirim ihtimalinin aralıkta olabileceğini söyledi. 100. yıl kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen "81 İlde 81 Orman" Projesi'nin Samsun'da gerçekleştirilen ilk dikim töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hakan Aran, eylül ayı enflasyonunun yüksek gelmesini beklediklerini belirttti.Aran, sözlerine şöyle devam etti: "Ben eylülde yüksek enflasyon gelince şaşırmamıza şaşırıyorum. Çünkü eylül ayı Türkiye'de yaz tatili dönüşünde okulların başladığı, servisten okul ücretlerine kadar pek çok hizmetin fiyatının yeniden belirlendiği bir aydır. Yani o ay içerisinde eylül enflasyonunu bire bir yaşar ve hissederiz. Beni pazartesi günü açıklanacak olan ekim ayı enflasyonu daha çok ilgilendiriyor. O konuda beklentinin 2.5 olması iyi değil. Beklendiği gibi yüzde 2.3-2.5 arasında açıklanacak olursa, o da yıllıkta enflasyonu yüzde 48'e getirir" dedi. Yüzde 2'nin üzerinde gelecek bir ekim ayı enflasyonunun yıllık enflasyonu yüzde 48'in altına indiremeyeceğini, bu nedenle de Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklemediğini ifade eden Aran, şöyle konuştu:"Kasım ayı enflasyonunu görmeden karar vermek doğru değil. Gelişmiş ülkelerin Merkez Bankaları her gün veriye bakarak günlük bazda kararını değiştirebiliyor. Kasım ve aralık ayında enflasyon yüzde 2'nin altına inerse sene sonunda yüzde 43'lük enflasyon rakamına ulaşabiliriz. O zaman da politika faizi yüzde 43'lük enflasyona göre yüksek kalır. Merkez Bankası'nın kasımda yapmadığı indirimi, enflasyon rakamını gördükten sonra aralıkta yapma ihtimalinin masadan kalkmadığını düşünüyorum. Ama temkinli olmak gerekirse ocak ayına da sarkmış görünüyor. Yani benim kasımda beklediğim indirim muhtemel ekim ayı enflasyonu da yüzde 2.3'ün üzerinde çıkacağı için ocak ayına ötelenmiş görünüyor."Asgari ücret artışıyla ilgili soruları da yanıtlayan Aran, yüksek enflasyonun asgari ücretli ve emekliyi daha çok etkilediğinin altını çizdi. Aran, enflasyon tekrar kontrol altına alınmadan zam tartışmalarının bitmeyeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bu herkesin haklı olduğu bir tartışma. Asgari ücret artışının enflasyon oranı kadar artmasını isteyen de haklı. O artış verilirse rekabetten geride kalma ve ürününü satmama endişesi taşıyan sanayici de... Bu konuda hakemlik yapmak gerçekten çok zor. O yüzden mutlaka buradaki uzlaşımın yanında her kesime, hem sanayiciyi hem asgari ücretle çalışanı teşvik edici başka mekanizmalar koymak lazım. Eğitim politikasında yapılacak sübvansiyonlarla ya da gıda konusundaki düzenlemelerle sanayici desteklenebilir. Yüzde 25 zam olursa da asgari ücretliye ek destekler sağlanabilir."STANDART&Poors'un not artışını da değerlendiren Hakan Aran, "Bunun en somut kazanımı borçlanma maliyetlerimize tekrar olumlu etki edecek olmasıdır. Dışarıdan çok yüksek faizle borçlanıyoruz ve o parayı içeride kaynak olarak kullandığımızda öyle bir para kazanma ihtimalimiz yok. Bunun en büyük faydasını borçlanma maliyetlerini düşürmesinde görüyorum. Şu anda çok yüksek bir faiz maliyetine katlanıyoruz" diye konuştu.İŞ Bankası, 100. yıl kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen "81 İlde 81 Orman" Projesi'nin ilk dikim töreni Samsun'da gerçekleştirdi. Projenin yeni aşamasıyla 81 ilde 2.2 milyon fidan toprakla buluşacak. Proje ile dikim yapılan bölgelerde bitki örtüsü ve canlı türlerinin artmasını amaçlıyor. Öte yandan daha fazla karbon tutulmasını, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlansı hedefleniyor.