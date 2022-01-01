Aras’tan beş yılda 1 milyar TL yatırım

ArasKargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, 2021'i yüzde 30'un üzerinde büyümeyle tamamlayacaklarını belirtti. Ayyarkın, yılsonunda 200 milyonun üzerinde adrese uğramış olacaklarını belirtirken, Türkiye nüfusunu yılda iki kereden daha fazla ziyaret ettiklerini söyledi.Önümüzdeki 5 yıl içinde 1 milyar TL yatırım hedefleri olduğunu anlatan Ayyarkın, "Entegrasyon, rota optimizasyonu, entegre yönetim sistemleri yatırımlarımızla kalitemizi daha da ileri bir seviyeye taşıyacağız. Adım adım müşteri bilgilendirmesi, alıcı kolaylığı, müşteri ilişkileri yönetiminde atacağımız adımlarla eşsiz müşteri deneyimi planlıyoruz" diye konuştu.