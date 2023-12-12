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Giriş Tarihi: 13.12.2023

Arjantin’den dolar hamlesi

Arjantin’den dolar hamlesi
Arjantin Merkez Bankası, Devlet Başkanı Javier Milei yönetimi enflasyonu ortadan kaldırmayı amaçlayan şok terapi programının ilk tedbirlerini açıklayana kadar resmi döviz kuru üzerinden dolara erişimi kısıtlama kararı aldı. Arjantin'in sağ popülist başkanı Javier Milei'nin 'şok terapisi' öncesi ilk adımı atan banka, yeni program açıklanana kadar dolara erişimi kısıtladı. Yaptığı açıklamada, pezonun aşırı değerli olduğu ülkenin resmi döviz piyasasının, Milei ekibine idari prosedürlere uyması ve kendi politikasını uygulaması için zaman tanımak adına sınırlı işlemlerle çalışacağını söyledi.
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Arjantin’den dolar hamlesi
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