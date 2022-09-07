Armut’a 15 milyon euro yatırım

ARMUT.COM, İtalyan rakibi ProntoPro ile birleşti. Birleşmeden doğan yeni şirketin büyük hissesini ve yönetimini elinde tutan Armut, aldığı 15 milyon euro değerindeki yeni yatırımla da büyümesini hızlandıracak. Şirket birleşmeyle, aralarında Almanya, Avusturya, İspanya ve Fransa'nın da olduğu ülke sayısını toplam 14'e çıkaracak. Çoğunluk hissesi ve yönetim Armut'ta olacak. Bugüne kadar Armut ve ProntoPro toplam 12 milyondan fazla müşteriye hizmet verirken, iki şirket 1.4 milyon kişiye hizmet vermiş olacak. Armut Kurucu Ortağı Erol Değim, "Ürünümüze ve ekibimize güvenimiz her zaman çok yüksek oldu. Başarımızın bizi böyle bir noktaya taşıyacağını biliyor, Avrupa'nın hiz- met üssü olmayı arzuluyorduk. Türkiye'de Ar-Ge merkezi olarak geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde böyle bir başarıya ulaşmamız bizi gururlandırıyor" dedi.