Arz geliri yeni yatırımlarda kullanılacak

55 yıllık köklü geçmişe sahip IC Holding bünyesinde enerji sektöründeki 25 yıllık deneyimiyle faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, borsada yatırımcılarla buluşmak için gün sayıyor. Büyüklüğü 3.7 milyar TL olacağı öngörülen halka arz için 27-29 Mart tarihleri arasında talep toplanacak. "Bizim enerjimiz dünyanın enerjisi" mottosu ile yatırımcıların karşısına çıkan IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, SABAH'a yaptığı açıklamada "Dünyada enerjinin yönü belli. Tüm dünyada yatırımlar yenilenebilir enerjiye kayıyor. Ülkeler artık yenilenebilir enerji dışındaki kaynaklardan vazgeçiyorlar. Çünkü yenilenebilir geleceğin enerjisi olarak görülüyor. Bizim de bu alana yatırımlarımız güçlenerek devam edecek. Halka arzdan elde ettiğimiz gelirin büyük bölümünü yeni yatırımlarda kullanarak, bir yandan şirketimizin gelirlerini artıracak projeleri sektörümüze kazandırmak, diğer yandan ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sunmak istiyoruz" dedi. Doğadan gelen doğa dostu bir şirket olduklarına vurgu yapan Kızılok, "Doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir enerjinin geleceği için çalışıyoruz. Küresel bir oyuncu olmak için yurtdışında araştırmalarımız devam ediyor. Yatırımcılarımızı da sürdürülebilir bir büyümeye ortak olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.Hedeflerinin yenilenebilir enerji projeleriyle ülkemizin enerji talebine yanıt üretirken, yeni istihdam yaratmak ve yerel ekonomiyi desteklemek olduğunu söyleyen Kızılok, "Gerçekleştireceğimiz halka arz ile yatırımcılarımızı sürdürülebilir bir büyümeye ve sürdürülebilir bir geleceğe ortak olmaya davet ediyoruz" dedi. IC Enterra'nın büyüklüğü ve mevcut portföyü hakkında da bilgi veren Kızılok, şunları kaydetti: "Yatırımcılarımızın karşısına şirketimizin çatısı altında bulunan Trabzon, Erzincan, Tokat, Mersin, Giresun'da elektrik üretimine devam eden 9 hidroelektrik santrali (HES) ile çıkıyoruz. Önümüzdeki dönemde, yatırımı devam eden 136 MWm (mekanik kurulu gücü) kapasiteli Erzin-2 YEKA GES ile izin süreçleri devam eden 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projelerimize odaklanmış durumdayız. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan depolamalı RES ve GES ön lisans çalışmalarımız da devam ediyor. Türkiye'nin üç ayrı bölgesinde faaliyet gösteren 9 HES'le, hem coğrafi açıdan hem de santral çeşitliliği bakımından zengin bir portföye sahibiz. 2021-2023 FAVÖK yıllık bileşik büyüme oranımız yüzde 29.7 seviyesine ulaşmış bulunuyor. Yine 2023 yılında net elektrik üretimimiz 1 milyar 200 milyon kWh düzeyinde gerçekleşirken elektrik satışlarından elde ettiğimiz gelir 2.9 milyar TL oldu. Türkiye'de ve yurt dışında enerji dönüşümüne katkı sağlamaya hazırız. Depolama ve panel yatırımları konusunda inceleme çalışmalarımız sürüyor. 2026'da 1.200 megawatt hedefimiz var."AK Yatırım Menkul Değerler, İş Yatırım Menkul Değerler ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda şirketin toplam 369 milyon 565 bin 717 lira nominal değerli paylarının 226 milyon 986 bin 323 nominal liralık kısmı sermaye artırımı, 142 milyon 579 bin 394 nominal liralık kısmı ise ortak satışı yolu ile halka arz edilecek. Satışa sunulan payların yüzde 75'i yurtiçi bireysel, yüzde 25'i ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Halka arz fiyatı 10 lira olarak belirlenen IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3.7 milyar lira, halka açıklık oranın ise yüzde 20.03 olacağı öngörülüyor. Şirket, Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da ENTRA kodu ile işlem görmeye başlayacak.Enerjidearz güvenliği için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının her zamankinden daha önemli hale geldiğine de dikkat çeken Taşkın Kızılok, "Bugün pek çok ülke, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve enerji güvenliğini artırmak amacıyla yenilenebilir enerji hedefleri belirlerken, destekleyici politikalar geliştiriyor. Bu politikalar, yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik ederken sektörün büyümesini de sağlıyor" dedi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporlarında da yer aldığı gibi dünyanın 2023'te 2022'ye kıyasla yüzde 50 daha fazla yenilenebilir kapasite eklediğini söyleyen Kızılok, "Türkiye'de de benzer bir süreç var. En son Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılında kurulu gücümüzdeki artışın yüzde 99.1'i yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarından geldi. Paris İklim Anlaşması'nın imzacıları arasında yer alan Türkiye'nin de kurulu gücündeki artışın bundan sonra ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmesi bekleniyor. Tüm bunlardan da anlaşıldığı gibi dünyanın yönü enerjide yenilenebilir enerji kaynakları. Biz de 'uzman' olduğumuz bu alanda ülkemiz için, dünyamız için enerji üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.Söz konusu arzın IC Holding bünyesinde halka arz yönünde atılan ilk adım olma özelliğini taşıdığını söyleyen IC Holding CEO'su Murad Bayar ise "1969 yılında temelleri atılan grubumuz faaliyetlerini inşaat, enerji, turizm, altyapı, ulaştırma ve sanayi sektörlerinde sürdürüyor. IC Holding olarak gerek Türkiye'de gerekse uluslararası arenada pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Bulunduğumuz her alanda dünyaya, ülkemize, topluma faydalı olmak için çalışıyoruz. İnsana saygılı, toplumsal sorumluluk bilincini önceliklendiren bir yönetim anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz. Enerji alanındaki faaliyetlerimizde de 'sürdürülebilir kalkınma' amacıyla hareket ediyoruz" dedi. Grup olarak sürdürülebilir kalkınmanın ortak öncelikleri olduğunu söyleyen Bayar, "Rüzgâr, güneş ve enerji depolamasına yönelik ciddi bir yatırım planımız var. Grup olarak başka halka arz planlarımız var" diye konuştu.