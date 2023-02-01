ASELSAN’dan güneş enerjisi hamlesi

Tüm faaliyetlerini yürütürken iklim değişikliği ve çevre çalışmalarını da odağına alan ASELSAN, faaliyetlerinden kaynaklı emisyonları analiz ederek iyileştirme uygulamaları gerçekleştiriyor.

Şirket, bu çerçevede tükettiği elektriği yenilenebilir kaynaklardan kendi üretebileceği bir güneş enerjisi santrali kurma kararı aldı.

Toplamda 75 megavat kapasiteye sahip olması planlanan santralde, ASELSAN'ın milli imkanlarla ürettiği ve bu yıl pazara sunacağı 250 kilovatlık ASELSAN PULSAR dizi eviriciler kullanılacak, santralin işletmesi de ASELSAN tarafından sağlanacak. Santral tamamlandığında şirketin Ankara'daki yerleşkelerinin yıllık toplam elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanmakla kalmayıp, üretilen fazla elektriğin şebekeye satışı da mümkün hale gelecek.

Gelecek nesiller için sürdürülebilir enerji politikası kapsamında belirlemiş olduğu "2050 net sıfır emisyon" hedefine büyük katkı sağlayacak ASELSAN Öz Tüketim Güneş Enerjisi Santrali için çalışmalar başlatılırken santralin 2024 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.