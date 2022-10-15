Milli Muharip Uçak parmak ısırtacak: Pilot uçağın gövdesi yokmuş gibi görecek

MUHAREBE ETKİNLİĞİNİN ARTIRACAK ÖZELLİKLERE SAHİP

Kaska entegre kumanda sistemleri genel olarak kask ve gösterge modülleri, kafa takip sistemi ve elektronik birim bileşenlerinden oluşuyor.

Kask modülü temel bir uçuş kaskından beklenen tüm fonksiyonları yerine getiriyor. Gösterge modülü semboloji olarak adlandırılan uçuş ve silah sistemleriyle ilgili bilgilerle platformdaki sensörlerden gelen videoların pilota gösterilmesini sağlıyor. Kafa takip sistemi de pilotun baktığı yöne yönlendirilmiş silah ve sensör sistemleriyle muharebe etkinliğinin artmasına imkan veriyor. Sistemin beyni olarak tanımlanabilecek elektronik birimde de bu fonksiyonlar için gerekli işlemler gerçekleştiriliyor.

Kaska entegre kumanda sistemleri daha çok hava araçlarında kullanılıyor ve kullanıldığı platforma göre farklı özellikler kazanabiliyor. Örneğin, helikopter platformları için fırlatma koltuğu uyumluluğu bulunmazken uçak platformları için bu en önemli konuların başında geliyor.