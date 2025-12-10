Asgari ücret 2026 zammı ne kadar olacak? ABD’li bankadan 27 bin TL’yi aşan tahmin

Asgari Ücret Komisyonu, özel sektörde çalışan milyonlarca çalışanın 2026'da alacağı taban zam miktarını belirlemek üzere cuma günü toplanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin ilk kez bir araya geleceği toplantı öncesinde asgari ücrete ilişkin tahminler gelmeye devam ediyor.

İngiliz bankacılık devi HSBC'nin ardından ABD'li yatırım bankası JPMorgan da asgari ücret beklentisini açıkladı.

JPMORGAN'IN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 Görünümü raporunu yayımlayan JPMorgan, enflasyon ve büyüme beklentilerinin yanı sıra asgari ücret için de tahminini açıkladı. ABD'li banka, asgari ücretin yüzde 25 oranında artacağını belirtti.

Raporda, "Piyasa için önemli katalizörler arasında, J.P. Morgan'ın 12 aylık beklenen enflasyonla uyumlu olarak yüzde 25'lik bir artış öngörüldü" ifadelerine yer verildi.

Asgari ücret, yüzde 25 oranında zam yapılırsa net 27 bin 630 TL, brüt ise 32 bin 506 TL'ye yükselecek.

HSBC 27 BİN TL'NİN ALTINDA ARTIŞ BEKLİYOR

Öte yandan HSBC ise asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılmasını beklendiğini açıklamıştı. HSBC'nin beklentisine göre asgari ücret yüzde 20 artarsa 26 bin 584 TL'ye çıkacak. Brüt ise 31 bin 206 TL'ye yükselecek.