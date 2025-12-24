Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmasını kararlaştırdı. Böylece 2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 TL, brüt 33 bin 30 TL olarak uygulanacak. 1000 TL olan asgari ücret desteği ise 1.270 TL'ye çıkarıldı. Bu hesaplamalara göre asgari ücretin etkileyeceği kalemlerin başında gelen işsizlik maaşı en düşük 13 bin 212 TL'ye, en yüksek 26 bin 424 TL'ye çıkacak.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplanan komisyona, ilk iki toplantıda olduğu gibi işçi temsilcileri katılmadı. Toplantıda hükümet ve işveren temsilcileri yer aldı. Komisyon ilk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yapmıştı. Komisyonda doğrudan 7 milyon, dolaylı olarak toplumun geniş bir kesimini etkileyen asgari ücret zammı için altyapı verileri ele alındı. Farklı zam senaryolarından vatandaşı rahatlatabilecek en uygun zam oranı üzerinde mutabakata varıldı. Zam artış oranı yüzde 27 olarak belirlendi. Asgari ücrete zam oranını komisyon toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıkladı. Işıkhan, "Asgari ücret, 2026 yılı için yüzde 27 zamla net 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira oldu" ifadelerini kullandı. Işıkhan, "Kayıtlı istihdamımızı ve çalışma hayatımızı güçlendirmek için Asgari Ücret Desteği'nde iyileştirme yapıyoruz. Asgari Ücret Desteği'ni 2026 yılı itibarıyla 1.270 TL'ye çıkarıyoruz" dedi.

ESAS OLAN ERİYİP GİTMEMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları söyledi: "Bizler karşı karşıya gelerek, zıtlaşarak değil; ancak yan yana durduğumuzda, birlikte olduğumuzda yol alabiliriz. Bu ülke büyük depremler, dünya çapında pandemi, küresel krizler yaşadı. Şunu açık ve net şekilde ifade etmek istiyorum. Bunca musibete rağmen bugün her alanda büyük oranda toparlanmayı yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi sağlamlaştıkça bundan en büyük faydayı da elbette vatandaşlarımız görecektir. Asgari ücrette de diğer meselelerde de esas olan olan marketlerde, çarşılarda, pazarlarda eriyip gitmemesidir. Asgari ücrette de çalışanlarımızın hakkını ve emeğini enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi makul etmeyecek en doğru ve en makul ortak noktada fikir birliğine varmak toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından da hayati öneme sahiptir."

POPÜLİST DEĞİLİZ

Işıkhan, "Biz popülist değiliz. Hiçbir zaman muhalefetin popülist yaklaşımlarını da ciddiye almadık. Biz işimize baktık, çalıştık ve projelerimizle, eserlerimizle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en uygun, en reel politikaları geliştirdik ve hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

DENGEYİ GÖZETTİK

Işıkhan, zammı belirlerken dengeyi gözettiklerini dile getirirken, "Bu anlayışla, asgari ücrette de çalışanlarımızın hakkını ve emeğini enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi mağdur etmeyecek en doğru ve en makul, ortak noktada fikir birliğine varmak, sadece mali kazanımlar için değil, aynı zamanda toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından da hayati bir öneme sahiptir. Burada temel hedefimiz işçilerimizi de işverenlerimizi de memnun edecek, bir denge seviyesinin tespit edilmesidir. Bu sebeple bu kararın dengeyi gözetecek nitelikte olması için yoğun çaba harcadığımızı özellikle vurgulamak isterim" değerlendirmesini yaptı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Işıkhan, asgari ücret çalışmalarında katkısı olan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerine teşekkürlerini sunarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Her koşulda ülkemizin ve milletimizin geleceği için arkamızda duran, bizleri destekleyen ve yolumuzu açan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" İfadelerini kullandı.

ONAYA SUNULACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği yeni asgari ücrete ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, "Açıklanan rakam 28 bin lira. Bu rakam taleplerimizin hiçbirini yerine getirmiyor, kabul edeceğimiz bir rakam değil" değerlendirmesinde bulundu.



ASGARİ ÜCRETİN ETKİLEDİĞİ KALEMLER 2026'DA NASIL UYGULANACAK?



Stajyer maaşı 8 bin 421 TL

Kıdem tazminatı tavanı 33 bin 30 TL

İşsizlik maaşı en düşük 13 bin 212 TL

İşsizlik maaşı en yüksek 26.424,(damga vergisi kesilince 26 bin 280 TL)

GSS primi aylık 1.987 TL

GSS primi yıllık 23.851 TL

İsteğe bağlı sigorta pirimi en düşük 10.900 TL

İsteğe bağlı sigorta pirimi en yüksek 98.100 TL

Bağ-Kur Primi(esnaf) 9.680 TL

Bağ-Kur Primi (Tarım) 9.950 TL

BES kesintisi 842 TL

Doğum borçlanması en düşük günlük 352 TL, aylık 10 bin 560 TL