Asgari ücret için ikinci toplantı yapıldı: Zam için geri sayım

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak ara zammı belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ikinci kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlık ederken, işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları, TÜİK temsilcileri ekonomik veri ve raporları sundu. İşçi tarafı asgari ücret artışında alım gücü ve günün ekonomik koşullarının dikkate alınmasını istedi. Asgari ücret pazarlığında kritik eşik yüzde 30 zamla 11 bin 57 lira görülürken, Türk-İş'in 12 bin liraya çıkarılmasını talep ettiği belirtiliyor.Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Temsilcisi Ramazan Ağar, asgari ücretteki artışın alım gücü ve günün şartları dikkate alınarak yapılmasını istediklerini dile getirdi. Ağar, "Hükümet ve işveren tarafından henüz bir rakam masaya gelmedi. İşçiler olarak biz de rakam söylemedik. Kafamızda rakamlar var. Görüşmelerin sonucunda mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz ama istediğimiz rakam olmaz ise muhalefet şerhini koyarız" dedi. Ağar TL üzerinden pazarlık yaptıklarını dolar konuşmadıklarını söyledi. Ağar, görüşmeleri bu hafta sonlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Ağar, asgari ücretteki artışın alım gücü ve günün şartları dikkate alınarak yapılmasını istediklerini dile getirdi.Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek yeni asgari ücretin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezi'nde Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Atalay, şunları kaydetti: "Taleplerimizi, geldiğimiz noktayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ilettim. Belli bir noktaya geldik. Şimdi buradan Çalışma Bakanlığı'na gideceğim. Görüşmemizin ardından kendi çalışma arkadaşlarımızla görüşeceğiz. TİSK Başkanı ile de ortak bir toplantı olacak. Yarın (bugün) ya da en kötü çarşamba (yarın) günü belli bir yere varırız. Perşembe gününü bulmadan bir neticeye varacağımızı umut ediyorum." Görüşmede bir rakam telaffuz edilip edilmediği sorulan Atalay, "Onları söylemenin bir anlamı yok. Arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum" ifadesini kullandı.Öğleden sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüştü. Görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı olması nedeniyle yaklaşık yarım saat sürdü. Bakan Işıkhan, toplantı sonrası yaptığı kısa açıklamada, "Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, çalışıyoruz" dedi. Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, "Rakamsal teklif hazır olduğunda tekrar bir araya geliriz" derken, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Görüşmelerimiz devam edecek. Henüz rakam konuşmadık. Bu hafta bitmesi lazım" diye konuştu. Yeni asgari ücretin bu hafta içinde belirlenmesi bekleniyor. Seçimden önce yapılan açıklama doğrultusunda en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesine ilişkin yasa teklifinin de bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması, Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülüyor.