Asgari ücret maratonu başlıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor. Toplantılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak. İlk görüşmede, komisyonun çalışma takviminin ele alınması; sonraki oturumlarda ise ekonomik veriler, tarafların beklentileri ve teknik değerlendirmelerin masaya taşınması öngörülüyor. Komisyonun dört toplantı yapması planlanıyor.Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer kişi olmak üzere 15 üyeden oluşuyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden biri komisyona başkanlık ediyor. Toplantılar en az 10 üye ile yapılıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sağlamış kabul ediliyor. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, komisyon yapısının değişmediği gerekçesiyle bu yıl toplantılara katılmayacağını duyurmuştu. Komisyonun, yeni asgari ücreti 31 Aralık'a kadar belirlemesi ve kamuoyuna duyurması hedefleniyor. Yeni ücret 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücret görüşmeleri öncesinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim'de bir araya gelmiş ve yeni dönem öncesi temsil dengesi ile karar süreçleri üzerine değerlendirmelerde bulunmuştu.Asgari ücret halihazırda bir işçi için brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL düzeyinde uygulanıyor. Asgari ücretin yüzde 25-30 aralığında artırılması bekleniyor. Bu durumda yeni ücret minimum 27 bin 630 lira olacak.