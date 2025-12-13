Asgari ücret mesaisi başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. İşçi temsilcilerinin masaya oturmadığı ilk toplantıda zam rakamı konuşulmazken, asgari ücret artışına alt yapı oluşturacak istatistiki veriler paylaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesinde Bakan Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile ön görüşme gerçekleştirdi.

TALEPLERİ DİNLEDİ

2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi adına sendika temsilcilerinin taleplerini dinleyen Bakan Işıkhan, her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyonun çalışmaları açısından önemli olduğunu belirtti. Bakan Işıkhan, toplantı sonrası, sosyal medyadan şu açıklamada bulundu: "İşçi ve işveren konfederasyonlarımızın yetkili temsilcileriyle bir araya geldik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci boyunca özellikle; sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli görüyoruz. Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir. Sürecin; işçilerimiz ile işverenlerimiz başta olmak üzere çalışma hayatımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

İŞÇİ TARAFI OTURMADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirdi. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcileri ilk kez masaya oturmadı. Hükümet ile işveren tarafını temsil eden TİSK temsilcileri toplantıya katıldı. Komisyonu'nun ilk toplantısında ise herhangi bir zam rakamı müzakere edilmedi. Hükümet ve işveren temsilcileri beklentiler ve asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak istatistikleri paylaştı.

GEREKÇEYİ SUNDU

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi Komisyonu toplantısın katılmama gerekçelerini içeren dosyayı Bakan Işıkhan'a teslim etti. Ağar, komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmadığı için masaya oturmadıklarını bildirdi. Ağar, "TÜRK-İŞ, aldığı kararın arkasındadır. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üye sayıları ve yapısı tartışılabilir olmakla birlikte asgari ücretin seviyesini belirleyen esas unsur ekonomik göstergelerin gerçeğe uygun biçimde değerlendirilmesidir. Bu nedenle, üye sayılarındaki değişimlerden bağımsız, ücret tespitinin ekonomik veri temelli yapılması zorunludur. Geçen yıl karşılanmaya yüzde 14.38'lik enflasyon kaybının telafi edilmesi gerekir" dedi.



İKİNCİ TOPLANTI 18 ARALIK'TA

TOPLANTI sonrasında bakanlıktan yapılan açıklamada "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18.12.2025 tarihinde saat 14.00'te yapacağı" bilgisi paylaşıldı.