"ASGARİ ÜCRETTE BAKANLIĞIMIZIN ÖNÜNDE FARKLI SEÇENEKLER VAR"

Asgari ücretle ilgili olarak Bakanlığın önünde farklı seçenekler var. Bunlardan birisine karar verilir. Orada vatandaşımızda yanlış algı oluşturmayalım. Söylediğimiz memur işçi emeklileriyle ilgili bir düzenleme.

Milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrette ikinci zam başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle: