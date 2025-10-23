Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Vergiye yönelik kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

Vergi istisnalarının kaldırılması ve yeni harç düzenlemelerini içeren teklifle, emlak, araç alım-satımı ve emeklilik işlemlerinden kamuya 250 milyar liralık ek gelir sağlanması öngörülüyor.