Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Vergiye yönelik kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.
Vergi istisnalarının kaldırılması ve yeni harç düzenlemelerini içeren teklifle, emlak, araç alım-satımı ve emeklilik işlemlerinden kamuya 250 milyar liralık ek gelir sağlanması öngörülüyor.
SİGORTA PRİM DESTEKLERİ ARTIYOR
Komisyonda kabul edilen teklif ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında prim oranında artışa gidiliyor.
Kanun'un "İsteğe bağlı sigorta prim ve ödemeleri", "tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı", "bazı kısmi süreli çalışanlar" ile "ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ve konut kapıcılığı" başlıklı hükümlerde yer alan sigorta prim oranlarında değişiklik yapılıyor.
Düzenlemeyle uzun vadeli sigorta kolları prim oranında artış sağlanarak, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) aktüeryal dengesinin korunması ve uzun vadede sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedefleniyor. Buna göre, Kanun'un "Prim oranları ve Devlet katkısı" başlıklı hükmündeki ilgili prim oranları değiştiriliyor.
PRİME ESAS KAZANÇTA ÜST SINIR ASGARİ ÜCRETİN 9 KATINA ÇIKACAK
Asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak. Bu hüküm 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
Doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacak. Durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranının da yüzde 45'e çıkarılacak.
GSS BORÇLARINA YENİ DÜZENLEME
SGK'den gelir veya aylık alanların, kendi sigortalılığı ve/veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçları, yüzde 25 oranını geçmemek üzere gelir veya aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecek. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, SGK tarafından düzenlenecek. Bu hüküm 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.
GAYRİMENKUL SATIŞINDA YANLIŞ BEYANA CEZA ARTIYOR
Teklif ile gayrimenkul satışında yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranında ceza, bir kat artırılacak. Mesken kira gelirlerinde, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak.
Bu grup dışındakiler kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.