Asgari ücrette gözler Külliye’de

Milyonlarca asgari ücretli Asgari Ücret Tespit Komisyonu
'ndan çıkacak kararı bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı
asgari ücrete yönelik vergi indirimi, prim desteğine yönelik çalışmayı tamamladı. Vergi, prim desteğiyle net ücretin 4 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit
Komisyonu'nun bu hafta içinde son toplantısını yaparak kararını açıklaması bekleniyor. İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.
BİR BÖLÜMÜ HAZİNE ÜSTLENECEK
Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK
işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı. Yine gelir vergisi
ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
'in asgari ücrete ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'la paylaşması bekleniyor. Bu görüşmenin ardından nihai kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Başkan Erdoğan, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "İşçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatıracak nihai kararımızı vereceğiz" demişti.