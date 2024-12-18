Asgari ücrette kritik toplantı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK heyetleri edecek. Toplantıda tarafların rakamları masaya getirmesi ve pazarlık sürecinin başlaması bekleniyor. Kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamalarının ardından asgari ücretin 23 bin ila 25 bin TL arasında şekillenebileceği konuşuluyor. Öte yandan Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısı öncesinde asgari ücret gündemiyle Başkanlar Kurulu'nu toplayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini belirterek, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, "Asgari ücreti 2024 yılında yüzde 491 artırdık, enflasyonun üzerinde artışlar yapıldığını görebiliyoruz. Küçük işletmelerin üretim gücünü koruma bakımından asgari ücretin dengeli bir yapıda gelişmesi önemli. Kalıcı bir şekilde çalışanlarımızın refahını artıracağız" dedi.