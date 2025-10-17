Aslan payı eğitime sağlık da unutulmadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ni açıkladı. Bütçede en yüksek pay eğitime ayrıldı. Eğitim bütçesi 2026'da bu yıla göre yüzde 32.8 artarak 2.9 trilyon TL'ye çıkarıldı. Sağlığa ayrılan bütçe de 1.5 trilyon TL'yi geçti. Merkezi yönetim bütçesinin yüzde 8.4'ü sağlık harcamalarına gidecek. Sosyal yardımlara ayrılan ödenek bu yıla göre yüzde 40.9 artırılarak 917 milyar TL'ye çıkarılıyor. Tarıma ayrılan kaynak da 2025'e göre yüzde 26'ya yakın artacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bütçemiz; kamu hizmetlerinin kaliteli, adil ve kapsayıcı bir şekilde sunulmasını esas alarak yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen ve sosyal refahı artıran bir yaklaşımla hazırlanmıştır" dedi.

18.9 TRİLYON TL

Yılmaz'ın açıklamalarına göre, bütçe giderleri 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirleri ise 16 trilyon 216 milyar lira olarak öngörüldü. Bütçe 2026'da GSYH'nin yüzde 3.5'i kadar (2.7 trilyon TL) açık verecek. Gelir Vergisi'nden 3.5, Kurumlar Vergisi'nden 1.6, Özel Tüketim Vergisi'nden 2.5, Katma Değer Vergisi'nden 3.9 trilyon TL vergi geliri bekleniyor. Diğer vergi gelirleri kalemi 2.1 trilyon TL olarak gerçekleşecek.

EN BÜYÜK PAY EĞİTİME

Hükümet bütçede en büyük payı eğitime ayıracak. 2025'e göre eğitim bütçesi yüzde 32.8 artırılarak 2 trilyon 896 milyar TL'ye çıkarıldı. Böylece, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin yüzde 15.3'ü eğitime gitmiş olacak. 2025'te toplam bütçenin yüzde 14.8'i eğitime ayrılmıştı. Sağlık harcamaları da 2025'e göre yüzde 44.2 artacak. Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları ile Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına ayrılan toplam kaynak 3 trilyon 307 milyar liraya ulaşacak. Tarıma ayrılan kaynaklar da 2025'e göre yüzde 25.9 artırılarak 888.2 milyar TL'ye çıkarılacak. Savunma ve güvenlik harcamaları 2025'e göre yüzde 34 artışla 2 trilyon 154 milyar TL'ye çıkacak. Mahalli idarelere aktarılan kaynağın GSYH'ye oranı 2026'da yüzde 2.14 olacak.

YÜZDE 40.9 ARTIYOR

Hükümet sosyal devlet ilkesini 2026 bütçesinde de devam ettirecek. Sosyal yardımların bütçe içindeki payı yüzde 4.8'e çıkacak. 2025'e göre sosyal yardım ve destekler 2026'da yüzde 40.9 oranında artırılıyor. Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderleri için 156.7 milyar TL, 65 yaş üstü yaşlı, engelli vatandaşlarına bağlanan aylıklar için 106 milyar TL, sosyal konut finansmanının desteklenmesi için 100 milyar TL, bakıma ihtiyacı olan engellilere yapılan evde bakım desteği için 90.4 milyar TL, engelli eğitim desteği için 55.6 milyar TL, doğum yardımı ödemeleri için 44.3 milyar TL, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 22.6 milyar TL, engelli taşıma giderleri için 10.8 milyar TL ödenek ayrıldı. Reel kesim destekleri için bütçeden 713 milyar lira ödenek öngörüldü.

FAİZE 2.7 TRİLYON TL

Bütçenin gider kaleminde en yüksek payı 6.8 trilyon TL ile personel giderleri alacak. 2026'da personel ve SGK prim giderleri 5.5 trilyon TL'yi bulacak. Sermaye giderleri 1.3 trilyon TL, faiz giderleri ise 2.7 trilyon TL olarak öngörüldü.



YILMAZ: İSTİKRAR VE REFAH BÜTÇESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye ekonomisinin istikrar, üretkenlik ve mali disiplin temelinde yoluna devam ettiğinin altını çizerek, "Kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma perspektifi ile hazırlanmış olan 2026 yılı bütçesi tüm bu özellikleri ile 'istikrar ve refah' bütçesidir" dedi. Yılmaz, "OVP finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini ve enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır" açıklaması yaptı. 2026'da ekonominin yüzde 3.8 büyümesini, işsizlik oranının da yüzde 8.4'e gerilemesini beklediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz; kaynak verimliliğini artıran ve çevresel sürdürülebilirliği önceleyen; yeşil ve dijital dönüşüm politikaları ile üretim süreçlerinde verimliliği ve rekabetçiliği bütüncül olarak artırmayı amaçlayan bir bütçedir. 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz; çiftçisiyle, işçisiyle, esnafıyla, sanayicisiyle, çalışanı ve emeklisiyle, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları ve talepleri gözetilerek hazırlanmış, her kaleminde ülkemizin ve milletimizin gereksinimleri düşünülmüştür. Bütçemiz; kamu hizmetlerinin kaliteli, adil ve kapsayıcı bir şekilde sunulmasını esas alarak yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen ve sosyal refahı artıran bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Depremden etkilenen bölgelerde yeniden yapılanma ve afetlere dirençli şehirler oluşturma, bu bütçede de önceliğimiz olmaya devam edecektir. Maliye politikasını, kamu harcamalarında etkinliği ve verimliliği artırıcı, kamu gelirleri tarafında ise kayıt dışılığı azaltıcı tedbirleri hayata geçirerek, bütçe disiplininden ödün vermeksizin uyguluyoruz."



DEPREM HARCAMALARINA 653 MİLYAR LİRA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2023 yılında yaşadığımız tarihimizin en büyük depremi sonrasında bölgenin yeniden imarı ve depremin etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik harcamalar nedeniyle bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 5.1 olarak gerçekleşmiş, deprem harcamaları hariç tutulduğunda ise 2023 yılında bu oran yüzde 1.6 seviyesinde olmuştur. 2024 yılında yüzde 4.7 olarak gerçekleşen bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı, deprem harcamaları hariç tutulduğunda yüzde 3 seviyesindedir. 2025 yılı sonunda bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 3.6 olarak öngörülmektedir. Deprem harcamaları hariç ise bu oranın yüzde 2.8 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2026 yılı bütçesinde deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira ödenek öngörüldü. 2026'da bütçe açığının GSYH'ye oranının ise yüzde 3.5, deprem hariç bütçe açığının GSYH'ye oranının ise yüzde 2.7 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz" dedi.