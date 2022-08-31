ASO Başkanı Özdebir: Sanayinin ihracata katkısıyla yüksek büyümeye devam ediyoruz

Ankara Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Odanın ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, burada yaptığı konuşmada, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini ve ekonomik göstergeleri değerlendirdi.

ABD ve Avrupa ekonomilerinde beklenenden daha yüksek gerçekleşen enflasyonun, küresel finansal koşulların her geçen gün daha da sıkılaşmasına neden olduğuna dikkati çeken Özdebir, "Diğer taraftan, avro/dolar paritesi son 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Bu maalesef bizim için iyi bir gelişme değil. Sanayi üretiminde ara malı ithalatımız oldukça yüksek seviyede. Üretimi devam ettirmek için yurt dışından kaynak almamız gerekiyor. Dış ticaret yapımız gereği daha çok dolarla ithalat, avro ile ihracat yapıyoruz. İhracatımızın yüzde 50'den fazlasını da Avrupa bölgesine yapıyoruz. Bunun anlamı, eskiye kıyasla daha pahalıya alıp daha ucuza satacağız. Bu durum dış ticaret dengemizi daha da bozacak, cari açığımızı da daha olumsuz etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

"YENİLİKÇİ FİNANSMAN ARAÇLARI GELİŞTİRMEK GEREK"

Merkez Bankasının politikalarına ve attığı adımlara ilişkin de değerlendirmede bulunan Özdebir, üretimin aksamaması için özellikle sanayicinin krediye ulaşabilmesi gerektiğini bildirdi.

Özdebir, enflasyonun hala kabul edilemez derecede yüksek seviyede seyretmeye devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Enflasyon seviyesindeki artış ayrıca, üreticinin fiyat belirleyebilme kabiliyetini ciddi anlamda azaltmaktadır. Üretim maliyetleri artarken işletme sermayesi ihtiyacı da her geçen gün daha da artmaya devam etmektedir. Lakin bunun karşısında firmaların finansmana ulaşabilme zorlukları da artıyor. Üretim yapabilmek için işletme sermayesi açığını kapatabilecek nitelikte yenilikçi finansman araçları geliştirebilmek gerekiyor."

Cari açığa da dikkati çeken Özdebir, çözümün ithal ikamesi üretim olduğunu dile getirdi.

"SANAYİNİN İHRACATA KATKISIYLA YÜKSEK BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Özdebir, ekonomide yılın ikinci çeyreğindeki büyüme verilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi sektörü ve sektörün ihracata katkısıyla Türkiye ekonomisi 2022 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 7,6'lık büyümeye ulaştı. 2022 ilk çeyreğinde olduğu gibi ikinci çeyreğinde de dış talep ve hane halkı tüketimine dayalı bir büyüme performansı ön plana çıktı. Yılın ilk çeyreğinde sanayi üretimi yıllık yüzde 10,3 artarken gayrisafi yurt içi hasıla yüzde 7,3 büyümüştü. İkinci çeyrekte sanayi üretimi yüzde 7,8 artarken büyümemiz yüzde 7,6 olarak gerçekleşti. Sanayinin ihracata katkısıyla yüksek büyüme rakamlarına ulaşmaya devam ediyoruz. Küresel tedarik zincirinin bozulduğu ve resesyon beklentilerinin güçlendiği, krediye ulaşma maliyetinin arttığı bir dönemde yüksek büyüme rakamlarına ulaşmamız oldukça önemli."

ENFLASYON MUHASEBESİ TALEBİ

Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi ziyaret ettikleri bilgisini veren Özdebir, verimli bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Özdebir, "Sayın Bakan'a ilettiğimiz konulardan biri enflasyon muhasebesi. Firmalar aslında gerçekte olmayan fiktif karlar üzerinden daha çok vergi ve kar payı ödemek zorunda kalmaktadırlar. Firmaların fiktif karları üzerinden vergi ödemesi firmaların mali yapılarını zayıflatırken diğer taraftan da makro ekonominin temeli olan üretim ve istihdam kapasitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Sayın Bakan'a, Türk lirasının satın alma gücündeki değişmeleri dikkate alan enflasyon muhasebesi uygulamasının zorunlu hale geldiğini belirttik." değerlendirmesinde bulundu.