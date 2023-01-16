Astor’a 34.5 kat talep

TRANSFORMATÖR ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji, 11-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama sürecini rekor katılımla tamamladı. Pay başına 12.50 TL fiyatla talep toplayan Astor Enerji'nin 2.63 milyar TL büyüklüğündeki halka arzına 34.5 kat talep geldi. Yatırımcılardan gelen rekor talepten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, "Türkiye'deki liderliğimizi sürdürürken, yeni yatırımlarımızla, ihracatımızla, istihdamımızla ülkemize daha fazla katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yatırımcılarımızın desteğiyle daha güçlü adımlar atacağız" dedi. TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı ise, "Halka arza gelen rekor talep ve özellikle yabancı yatırımcının ilgisi Türkiye sermaye piyasalarının potansiyeli açısından bizleri cesaretlendirdi" değerlendirmesni yaptı.