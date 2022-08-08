Asya’nın kaplanı dünyanın merceğinde

Asya kaplanı olarak anılan ve Uzak Doğu ekonomisinin yükselen yıldızlarından olan Tayvan, son günlerde oldukça popüler. Dünyada üretilen çiplerin yüzde 63'ünü tek başına üreten ülke küresel ekonomi için oldukça kritik bir noktada. Tayvan Türkiye ile ticari işbirliğini geliştirmeyi de hedefliyor. Türkiye ile Tayvan arasında diplomatik ilişkiler olmamasına rağmen ticari ilişkiler genel olarak düzenli bir seyir izliyor. İki ülke arasında 2004 yılında ilk kez 1 milyar doları aşan ticaret hacmi, 2021 itibarıyla 2 milyar dolar düzeyinde.Türkiye'nin Tayvan'a ihracatı 2021 yılında 253 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam 2022 ilk alt ayda 123 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesine kıyasla bu seviyenin düşük olmasında Türkiye ile Tayvan arasında özel ticaret anlaşmalarının bulunmaması ve karşılıklı yatırım ilişkilerinin yeterince gelişmemiş olması etkili. Türkiye'nin Tayvan'a temel ihraç ürünleri arasında, bakır cevherleri, boratlar, sentetik iplikler, mermer ve diğer doğal taşlar ve demir-çelikten yassı ürünler başı çekiyor. Bununla birlikte, ahşap malzemelerden levhalar, binek araçlar, telefon cihazları ve makarna gibi bazı ürün gruplarının ihracatında da gelişmeler gözlemleniyor.İthalat verilerine bakıldığında, 2016'da yaklaşık 1.6 milyar dolar olarak hesaplanan ithalat, 2 milyar doları geçti. Tayvan'dan en fazla yatırım ve ara malları ithal ediliyor. Türkiye'nin Tayvan'dan ithalatında öne çıkan kalemlerin başında elektronik entegre devreler, metal işlemeye yönelik takım tezgahları, demirçelikten vida, somun, cıvata gibi eşya, telefon cihazları, televizyon, monitör gibi görüntü cihazları yer aldı.TÜRKİYE'DE21 Tayvan kökenli firmanın yatırımı var. Türkiye ile Tayvan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler devlet desteği olmadan doğal seyrinde sürdürülüyor. İki ülke özel sektör kuruluşları arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Ankara'da "Taipei Kültür Ofisi" ve Taipei'de "Türk Ticaret Ofisi" faaliyet gösteriyor. Tayvan'da Türk Ticaret Ofisi tarafından yapılan araştırmalara göre, kiraz, kayısı, üzüm, incir, portakal, limon, ayçiçeği ve zeytin yağı, fındık, ceviz, deniz ürünleri, cam, seramik, hediyelik eşya, markalı tekstil ürünleri, deri, konfeksiyon, kimyasal maddeler, bulaşık makinesi, oto yedek parçası ve aksesuarları gibi çeşitli sanayi ürünleriyle orman ürünlerinde ihracat potansiyeli dikkati çekiyor.TAYVANLI yetkililer daha önceki açıkmalarında Türkiye'nin Tayvan pazarında daha çok yer almasını arzu ettiklerini her fırsatta belirtti. Türkiye ve Tayvan arasındaki yatırım hacminin istenilen seviyede olmadığını, çifte vergilendirmeyi önleyecek bir düzenleme bulunmamasından dolayı Tayvanlı yatırımcıların Çekya, Polonya, Slovakya gibi Doğu Avrupa ülkelerine yöneldikleri belirtildi. Türkiye'nin de ürünlerini Tayvan'da tanıtılması isteniyor. Türkiye ve Tayvan'ın kültür, sağlık, ilaç, tarım, bilim, teknoloji, akıllı şehir, deniz taşımacılığı gibi birçok alanda devam eden iş birlikleri var. Güneş enerjisi, yeşil enerji, bilişim teknolojileri gibi daha birçok alanda iş birliği geliştirebilir. Tayvan ürünlerinin ve yatırımlarının Türkiye'ye daha çok gelmesini ve buradan Avrupa, Afrika ve Ortadoğu pazarlarına açılması da bir başka hedef. Türkiye ile Tayvan arasındaki turizme bakıldığında İstanbul'a yıllık ortalama 80 bin Tayvanlı turist geliyor. En az 250 milyon dolar harcama yapılıyor.