Asya’ya damga vuracaklar! Mini İHA’lar görücüye çıkıyor

"YENİLİKÇİ VE MİLLİ PLATFORMLARIMIZI IDEAS'TA SERGİLEYECEĞİMİZ İÇİN HEYECANLIYIZ"

Başta Türk donanmasını ve güvenlik güçlerini yenilikçi ve milli sistemlerle donatırken, elde ettikleri deneyim ve mühendislik kabiliyetini, dost ve kardeş ülkelerle paylaştıklarını ifade eden Güleryüz, şunları kaydetti:

"Pakistan'da bugüne kadar önemli projelere imza attık. Pakistan donanması için tasarladığımız, Türkiye'nin yurt dışına yapmış olduğu en büyük tonajda askeri gemi inşa projesi Pakistan Denizde İkmal Gemisi PNS MOAWIN'i Karaçi'de inşa ederek 2018'de teslim ettik. Yine Pakistan'ın sahip olduğu Agosta 90B sınıfı denizaltıların modernizasyonunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Projede ilk denizaltıyı teslim ettik ve diğer 2 denizaltının modernizasyon çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bu projeyle Türkiye'de ilk kez yabancı bir ülkenin denizaltı modernizasyon projesinde ana yüklenici olarak STM imzamızı atmış olduk. Başarılı bir şekilde yürüttüğümüz bu projeler sayesinde, Türkiye tarafından üretilecek 4 Ada Sınıfı Korvet Projesi'nde de ana tahrik sisteminin tedariki ve entegrasyonuna yönelik mühendislik kabiliyetiyle görev alıyoruz. Pakistan'ın savunmasının gücüne güç katmak için yeni iş birliklerine ve ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz. Yenilikçi ve milli platformlarımızı IDEAS'ta sergileyeceğimiz için heyecanlıyız."