Ataşehir Modern’de TMSF güvencesiyle oturum başladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesiyle hayata geçirilen Ataşehir Modern projesinde ilk ev sahipleri konutlarına yerleşti. Modern yaşamın tüm gereksinimlerine cevap veren proje, hem estetik mimarisi hem de sunduğu sosyal olanaklarla dikkati çekiyor. Toplamda 979 konut ve 44 ticari bölüm olmak üzere 1023 bağımsız bölümden oluşan projede 1.514 araçlık geniş otopark kapasitesi bulunuyor. Projede farklı yaşam tarzlarına hitap eden 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 daire seçenekleri bulunurken, farklı büyüklükteki konut tipleri, geniş ve çekirdek ailelerin yşanı sıra bireysel yaşamı tercih edenler için ideal çözümler sunuyor.

BETONARME KARKAS SİSTEMLE İNŞA EDİLDİ

Sağlamlığı ve güvenliğiyle de ön plana çıkan Ataşehir Modern projesi, TSE, güncel deprem, ısı ve yangın yönetmeliklerine uygun şekilde tasarlanarak radye temel ve betonarme karkas sistemle inşa edildi. Güvenlik kriterlerinin en üst limitleri dikkate alınarak, temellerde C40, kolon ve kat döşemelerinde ise C50 beton sınıfı kullanılarak yüksek dayanıklılık sağlanırken tüm parsellerin zemin etütleri detaylı şekilde tamamlanarak bu raporlar projelendirme sürecinde etkin bir şekilde kullanıldı. İstanbul Finans Merkezi'ne 2.5 kilometre mesafede yer alan Ataşehir'in merkezindeki söz konusu projeden TEM Otoyolu'na 3 kilometre, çevre yoluna 3.3 kilometre gibi kısa sürelerde ulaşım sağlanabiliyor. Ataşehir Modern'de farklı tipteki konut ve ticari alanlar için satışlar devam ediyor.