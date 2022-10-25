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Giriş Tarihi: 25.10.2022 15:51

Atık su kullanım alanları genişletildi

DHA
Atık su kullanım alanları genişletildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenleme ile atık suların kullanım alanı genişletildi ve arıtılmış atık suların, alternatif su kaynağı olarak kullanım oranının artırılması planlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, 'Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; atık suların kullanım alanlarını genişletmek ve bu alanlardaki kriterleri belirlemek için 'Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği'nde revizyon yapıldı. Düzenlemeyle, atık suların kullanım alanları genişletildi. Atık suların endüstriyel tesislerde proses, kazan besleme ve soğutma kulesi suları ile çevresel alanda ise yangın söndürme ve genel temizlik suları olarak kullanımına yönelik kriterler belirlendi. Böylelikle döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda su kullanımı azaltılacak. Atık suların, arıtılarak farklı alanlarda yeniden kullanımıyla birlikte su kaynaklarının miktar ve kalite açısından korunması sağlanacak.

Ayrıca, kuraklık ve su kaynakları üzerindeki artan baskı ile su kaynakları potansiyelinin azalması nedeniyle, arıtılmış atık suların alternatif bir su kaynağı olarak yeniden kullanım oranının; 2023'te yüzde 5'e, 2030'da ise yüzde 15'e çıkarılması planlandı.

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Atık su kullanım alanları genişletildi
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