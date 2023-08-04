Atık suların yeniden kullanım oranında yıl sonu hedefine şimdiden ulaşıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kuraklık nedeniyle yakın gelecekte Türkiye'de su krizi olasılığının düşürülmesi amacıyla atık suların arıtılarak, çeşitli alanlarda yeniden kullanıma kazandırılmasını sağlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerini azaltmak sorumluluğuyla, atık suların yeniden kullanım oranına ilişkin, 2023 yılı sonu için belirlediğimiz yüzde 5'e çıkarma hedefimizi yıl bitmeden tamamladık. Haziran ayı itibarıyla atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 5,2'ye çıkardık." ifadesini kullandı.