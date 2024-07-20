ATO Başkanı Baran: Moody’s’in Türkiye kredi notunu yükseltmesi, memnuniyet verici bir gelişme

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun 'B3'ten 'B1'e yükseltildiği, kredi notu görünümünün 'pozitif' olarak korunduğu bildirilmesinin ardından Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Baran, Moody's'in Türkiye kredi notunu yükseltmesinin, memnuniyet verici bir gelişme olduğunu dile getirerek, "Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu B3'ten B1'e yükseltmesi ve kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak koruması, bir süredir enflasyon başta olmak üzere negatif göstergelerle mücadele edilen ülkemiz açısından, bir dönüm noktasıdır. Moody's'in not artırımı kararında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde uygulanan ekonomik programlar ve reformlar, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın katkılarıyla ortaya konan strateji ve planlar ile Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in, uzmanlık ve tecrübesiyle hayata geçirilen finansal disiplin ve maliye politikaları önemli rol oynamıştır" açıklamasında bulundu.

"ÜLKEMİZE GÜVENİYOR, GELECEĞİNE İNANIYORUZ"

Kararın, ülkenin borçlanma kapasitesinin ve risk algısının iyileştirdiğini ifade eden Baran, "Yatırımcılar nezdinde güveninin arttığını ve daha da artacağını ortaya koymaktadır. Ülkemizin uluslararası alanda itibarını yükselten bu değerlendirme, yabancı sermaye ve yatırım girişinin artmasına da katkı sağlayacaktır. Bu gelişmenin kalıcı olması için, Türkiye ekonomisinin yatırım ve üretim yapılabilir niteliğinin daha da kuvvetlenmesi, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi, mali disiplinin devamı ve yapısal reformların vazgeçilmeden hayata geçirilmesi önem taşımaktadır. Emeği geçen herkese tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ülkemize güveniyor, geleceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.