AVM’ler kira artışı için uyarlama davası açıyor

Alışveriş merkezleri ile organize perakende sektörü arasındaki yüksek kira çekişmesi gündemdeki yerini korurken, tartışma mahkeme koridorlarına taşınıyor. Alışveriş Merkezleri (AVM) ile perakende markaları arasındaki kira tartışması bitmiyor. AVM'ler enflasyon ortamında metrekare kiralarını artırmak isterken, markalar ise masrafların Avrupa'yı geçtiğinden şikâyetçi. Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) yönetim kurulu üyeleri, duruma markalar açısından mercek tutmak üzere önceki gün gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinin patronları, AVM'lerin 'uyarlama davası' açabilmek adına sürekli yeni kiracı arayışında olduğunu iddia etti.BMD Başkanı Sinan Öncel, 211 üyeye ait 511 marka ile perakende sektöründe hizmet verdiklerine dikkat çekti. AVM'lerin mağazalardan yüksek kira talep ettiklerini söyleyen Öncel, "Talepleri çok uçuk 100 bin liralık kirayı 400 bin TL yapmak istiyorlar. Bunu hiçbir marka karşılayamaz. Hatta boşalan bazı mağazaları yüksek fiyata kiraya verip uyarlama davası açıyorlar. Perakendeciyi zor durumda bırakıyorlar. Biz kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz" dedi.Üyeleriyle yaptıkları son ankette 'en büyük sorun nedir' sorusuna yüzde 89 ile 'fahiş kira artışı' yanıtı geldiğini belirten Öncel, "2022'de 10 bin TL'ye kiralanan bir mağaza 2023'te 16 bin 372, 2024'te 26.606 TL oldu. Bunun dışında absürd örnekler de var. 100 bin TL kira verdiğimiz bir mağaza için sözleşme yeniledik, 160 bin oldu. Ama kısa süre sonra AVM yönetimi 400'e çıkarmak istediğini söyledi. Bu şekilde çok sayıda davalık üyemiz var" diye konuştu. AVM'lerin yeni kiracı aldıklarında eski kiracıdan 'uyarlama davası' ile zam talep ettiklerini söyleyen Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Akgün ise, "Bizler ciro kirası da veriyoruz. Beş yıllık sözleşme yaptığımız AVM yüzde 100 artış istiyor. 'Beğenmiyorsan çık, uyarlama davası açacağız' diyor. Uyarlama davası açmak için yeni kiracı peşindeler" ifadelerini kullandı.BMD Başkanı Sinan Öncel, markaların AVM'lerle sözleşme imzalarken ciddi bir ciro kirası ödemeyi de taahhüt ettiklerini beilrterek, "Ciro kirası benim aylık ciromdan AVM'ye bir pay ödemem demek. AVM de bana bu ciro hedefini gerçekleştirebileceğim piyasa ortamını taahhüt ediyor. Ciro kirası ödüyorsam, yeni kiracının uyarlama davası bana açılmamalı" açıklamasında bulundu.