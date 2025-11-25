Avrupa’da arttı Türkiye’de düştü

Kuraklık, sert iklim koşulları ve artan yem maliyetleri, küresel ölçekte sığır varlığını olumsuz etkileyerek arzı daralttı. ABD ve Çin gibi büyük tüketici ülkelerde talebin artması da fiyatları baskıladı. Dünya genelinde kırmızı et tedarikindeki daralmaya rağmen talebin güçlü seyretmesi, gümrük tarifeleri ve iklim koşulları, et fiyatlarında yükselişe yol açtı. Avrupa'da 100 kilogram karkas etin fiyatı 745.3 euroya kadar yükseldi. Türkiye'de ise fiyatlar euro bazında düşüş kaydetti. Martta ortalama 10.88 euro olan karkas etin kilogramı kasımda yüzde 11.2 düşerek 9.66 euroya geriledi. Avrupa'da kasımda ortalama 16.13 euro olan kuşbaşı fiyatları, Türkiye'de 13.13 euro olarak hesaplandı.

ESK ETKİLEDİ

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, Türkiye'de et fiyatlarında 6 Şubat depremleri sonrasında telef olan hayvan sayısı bahane edilerek spekülatif artışlar yapıldığını ancak Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan ucuz karkas et uygulamasının fiyatları regüle ettiğini söyledi. Güzeldere, "Bu proje olmasaydı et fiyatları tutulamazdı" dedi. Bazı dönemlerde etlerin uygun fiyatlı olduğu için kalmadığını hatırlatan Güzeldere, "Özellikle Ramazan ayında bunu çok yaşarız. Vatandaş stok yapmak istiyor, lokantacısı, yemekçisi geliyor. Bu kamu faydası gözetilerek yapılan bir şey. Burada herkesin faydalanması lazım" açıklaması yaptı.

'KESMEYİN' MESAJI

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci de son dönemde çeşitli sosyal medya kanallarından "hayvanlarınızı kesmeyin (fiyatı) şu kadar olacak" şeklinde paylaşımlar yapıldığını belirterek, "İnsanlar 'karkas 600 lira olacak kesmeyin' diye mesaj atıyor. Köylü de Parası ödenmiş hayvanları satmıyorlar. Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıkları'na bildirdik" dedi.