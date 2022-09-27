Avrupa’da elektrik % 750 arttı

Rus doğalgaz akışının kesilmesinin ardından Avrupa'daki ekonomik zarar hızla artıyor. Kıta çapında bir durgunluk artık kaçınılmaz görünürken, kimyasal üreticileri, çelik fabrikaları ve araba üreticileri için sert bir kış geliyor. Ofisler daha da soğuyor. Heykeller ve tarihi binalar kararıyor. Fırınlarını ısıtmaya gücü yetmeyen fırıncılar işyerlerini kapatmaktan bahsediyor, meyve ve sebze yetiştiricileri ise seraları atıl bırakmaya hazırlanıyor.Daha yoksul Doğu Avrupa'da ise insanlar yakacak odun stoklamaya başladı. Macar burger zinciri Zing Burger'in iş geliştirme müdürü Richard Kovacs, "Işıkları kapatıp misafirlerimizi karanlıkta oturtamayız" dedi. Restoranlar ızgaraları gereğinden fazla çalıştırmıyor, depodalarında hareket dedektörleri kullanıyor. Buna rağmen bazı mağazalar yılın başından bu yana elektrik faturalarında yüzde 750 artışla karşı karşıya kaldı. Fransız cam ev eşyası üreticisi Arc International, 13 Eylül'de Arques'teki bir fabrikasında 1.600 çalışanı geçici olarak işten çıkardı ve fırınlarının bir kısmını kış boyunca durduracak. Yeşil biber ve böğürtlen yetiştiren Bosch Growers, bir serasını boşalttı. Wouter van den Bosch, "İtibarımızı mahvetmemek için piyasada kalmak istiyoruz" dedi. Frankfurt yerel fırıncılar loncasının başkanı Andreas Schmitt, bazı küçük fırınların çalışmamayı düşündüklerini söyledi. Brüksel'deki Bruegel düşünce kuruluşuna göre, ülkeler Eylül 2021'den bu yana yüksek elektrik faturalarını hafifletmek için 500 milyar euro ayırdı. AB'nin 27 üyesinin en yoksulu olan Bulgaristan'da, artan enerji maliyetleri, aileleri kış öncesinde fazladan harcamaları kısmaya zorluyor. Eurostat'a göre, ülkede 7 milyon insanının dörtte birinden fazlasının gücü evini ısıtmaya yetmiyor.Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği (VDA) Başkanı Hildegard Müller otomotivde, çip ve hammadde kıtlığı nedeniyle birikmiş siparişlerin işlendiğini belirtirken yeni siparişlerin ise "gözle görülür şekilde düştüğünü" açıkladı. Müller, Sueddeutsche Zeitung'a yaptığı değerlendirmelerde likidite yetersizlikleri yaşadığını bildirdi. Müller, "VDA üyelerinin yüzde 10'u halihazırda likidite problemleri yaşıyor. Üçte biri ise önümüzdeki aylarda ciddi problemler yaşayacak" değerlendirmesini yaptı.İngiltere'de Royal London adlı sigorta şirketinin ağustos sonunda dört bin kişiyle yaptığı araştırmaya göre, milyonlarca kişi, hayat pahalılığı yüzünden ek işlerde çalışmaya başladı. Araştırma, çalışan nüfusun yüzde 16'sının bir ya da daha fazla ek işte çalıştığını ortaya koyuyor. Bu, 5.2 milyon kişinin ek iş yapması anlamına geliyor. Halihazırda tek işte çalışanların yüzde 36'sı da (Yaklaşık 10 milyon kişi) ikinci bir işte çalışmayı planlıyor. Veriler son iki yılda ek iş yapanların oranının arttığını gösteriyor. Araştırma, ayrıca tam zamanlı işlerde çalışanların yüzde 28'inin haftada 48 saat çalıştığına dikkat çekiyor. Katılımcıların yaklaşık beşte biri de haftalık mesailerinin 56 saate kadar çıktığını ifade ediyor. Bu oranların Ulusal İstatistik Dairesi'nin (ONS) verilerinden çok yüksek olması dikkat çekiyor. ONS'ye göre ülkede ek işte çalışanların sayısı 1.2 milyon.Deutsche Bank Başekonomisti David Folkerts-Landau "İngiltere'de işsizlik önemli ölçüde artacak ve sancılı bir resesyon olacak. Bunun dışında bir yol olduğuna inanmıyorum" dedi. Folkerts-Landau, sterlinin pariteden ziyade 1.15 seviyesine tırmanmasının daha muhtemel olduğunu düşündüğünü ifade etti. Hargreaves Lansdown kıdemli analisti Susannah Streeter yaptığı değerlendirmede, "İngiltere'de güven, ekonomik görünüm ve Truss yönetiminin hangi yöne doğru ilerlediği konusunda endişelerden darbe aldı. İyimserlik ancak Truss yönetiminin harcama ve taksim politikalarından bir U dönüşü yapması ile ciddi şekilde yeniden tesis edilebilir" dedi.